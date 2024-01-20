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自由廣場》寫給小草的一封信

2024/01/20 05:30

◎ 林春發

1966年8月8日，北京師大女附中學生宋彬彬號召成立「文化革命委員會」，十天後她率隊赴天安門，參加毛澤東接見紅衛兵的活動。

在台上，毛得知女學生的名字後說：「是文質彬彬的彬嗎？要武嘛！」受到鼓舞的學生，於是掀起一場席捲全中國腥風血雨的武鬥。

毛澤東利用欺騙和煽動的言詞，讓年輕人崇拜他歌頌他，讓他們相信「爹親娘親不如毛主席親」，然後驅使他們為他邪惡的目的獻身賣命，連父母親人都鬥。然而鬥倒劉少奇之後，紅衛兵就被毛澤東棄如敝屣。

十年動盪的武鬥，至少50萬紅衛兵送命，成為荒山野嶺的一坏黃土，沒有墓碑，沒有姓名，沒有任何記載。倖存的，因學校工廠都被砸爛，無法讀書也沒了工作，隨著時間流逝，這些被毛澤東利用、獻身革命的年輕人，最終淪落社會底層 ，一生窮困潦倒。

至於當時叱吒風雲、親手打死自己學校副校長卞仲耘的高中女生宋彬彬，文革後她被安排出國讀書，變成麻省理工的高材生，後來入籍美國。這場人類浩劫彷彿與她毫不相干，只因她老爸是中華人民共和國的開國元勳宋任窮。

柯文哲師法毛澤東，機巧善變、說謊失信、忘恩負義是他倆的共同標誌。柯為了標榜財政紀律，不惜製造世代對立，把長輩打為貪婪愛錢的人，指為債留子孫的罪魁禍首，以爭取年輕人的支持；他又說社會不公不義、貧富世襲，不惜製造階級對立，爭取血性青年的認同，為他賣命。

2024年1月21日，民眾黨主席柯文哲將在台北榮星花園舉行「森友會」接見柯粉，要把小草灌溉成森林，來日成為他「社會改革」的中堅。

阿北是你們的英雄、偶像，你們在各個活動中跟進跟出，每天守著YouTube，關心他的一言一行、一舉一動，就算耽誤了正事也在所不惜。

年輕人，請問你們可曾看到阿北的兒子女兒，在任何造勢活動中出現，和你們一起以行動支持他們的老爸？我想阿北一定希望自己的兒女好好讀書，不希望他們當虛擲光陰的小草吧？

請再想想，你們把辛苦賺來的錢、或從爸爸媽媽要來的錢，五百一千的慷慨斗內給阿北玩政治，阿北卻把大安區的房子過戶到兒子的名下。父母愛子女本是天經地義，不過卻是阿北口中社會的不公不義啊！

年輕人，父母期待你，想必和阿北期待他的兒女一樣～專心事業或功課，將來成為國家棟樑，而不是當一枝永遠長不成森林大樹的小草吧？

請找個時間和你爸爸媽媽談談他們對你的期待，問他們希不希望你成為小草，好嗎？

（作者是台中市民）

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