自由廣場》高等學府的政治蛋頭教授

◎ 魯伯非

只因台大贈予陳明通退休紀念品，台大教授蘇宏達竟然轟台大不應予陳明通榮退，校長應即下台！看到蘇的反應，筆者覺得台灣社會必須反省「萬般皆下品，唯有讀書高」的錯誤觀念，會帶來什麼樣的災難！

台大和台灣許多高等學府，充斥著黑天鵝效應作者塔雷伯所說的「教鳥怎麼飛的空氣動力學教授」，這些教授成天關在象牙塔裡，高談闊論著不切實際的理論，更可惡的是，利用所謂第一學府的名號，把對社會沒有實際影響的許多論文無限上綱，做為自己的意識形態和所屬政黨的打手！

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這些意識形態強烈的教授，本身行為就有許多爭議。例如前台大校長管中閔，可說是台灣最會兼職的行政首長暨教授。管在政府任公職期間，匿名幫周刊寫文章；在學校專任教職期間，到其他大學和中國兼課。管到財團旗下擔任薪資審議委員和獨董，然後讓財團副董無視利益迴避，直接投票支持他選任為台大校長！

至於蘇宏達則是發佈「民進黨計畫在二○二五年要消滅故宮」的假訊息，又曾假冒外交官身分，批評日本大阪辦事處處長輕生事件！這些本身就違法違紀、散播假訊息的教授，居然敢臉不紅氣不喘的批評別人的學術倫理！

上屆地方選舉因論文事件波及，造成林智堅退選、沈慧虹競選新竹巿長失利。而台大研究所畢業，讀美國二流大學，自稱是斐陶斐資優生的高虹安則當選新竹市長，但她不斷爆出爭議建商豪車，住豪宅、男友涉及干政等問題。

另一個每天以台大醫學系自豪，自稱智商一五七的柯文哲，居然制定出「讓建商自行鑑定鄰損有無安全疑慮」的「蠢蛋SOP」，可說是造成大直民宅崩塌的元凶！論文爭議、男友干政暨涉及建商不當利益、放水建商鄰損鑒定導致民宅崩塌，以上三者，那一項對人民造成的利害影響最重大？那一項才是評比行政首長的最重要標準？

台灣教育和社會集體智慧還停留在封建科舉「萬般皆下品，唯有讀書高」的陳腐觀念。對社會沒啥貢獻，卻利用高學歷，第一學府虛名，打擊異己或騙選票，制定許多圖利特定建商的政策！

（作者是自由作家）

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