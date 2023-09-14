晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》高等學府的政治蛋頭教授

2023/09/14 05:30

◎ 魯伯非

只因台大贈予陳明通退休紀念品，台大教授蘇宏達竟然轟台大不應予陳明通榮退，校長應即下台！看到蘇的反應，筆者覺得台灣社會必須反省「萬般皆下品，唯有讀書高」的錯誤觀念，會帶來什麼樣的災難！

台大和台灣許多高等學府，充斥著黑天鵝效應作者塔雷伯所說的「教鳥怎麼飛的空氣動力學教授」，這些教授成天關在象牙塔裡，高談闊論著不切實際的理論，更可惡的是，利用所謂第一學府的名號，把對社會沒有實際影響的許多論文無限上綱，做為自己的意識形態和所屬政黨的打手！

這些意識形態強烈的教授，本身行為就有許多爭議。例如前台大校長管中閔，可說是台灣最會兼職的行政首長暨教授。管在政府任公職期間，匿名幫周刊寫文章；在學校專任教職期間，到其他大學和中國兼課。管到財團旗下擔任薪資審議委員和獨董，然後讓財團副董無視利益迴避，直接投票支持他選任為台大校長！

至於蘇宏達則是發佈「民進黨計畫在二○二五年要消滅故宮」的假訊息，又曾假冒外交官身分，批評日本大阪辦事處處長輕生事件！這些本身就違法違紀、散播假訊息的教授，居然敢臉不紅氣不喘的批評別人的學術倫理！

上屆地方選舉因論文事件波及，造成林智堅退選、沈慧虹競選新竹巿長失利。而台大研究所畢業，讀美國二流大學，自稱是斐陶斐資優生的高虹安則當選新竹市長，但她不斷爆出爭議建商豪車，住豪宅、男友涉及干政等問題。

另一個每天以台大醫學系自豪，自稱智商一五七的柯文哲，居然制定出「讓建商自行鑑定鄰損有無安全疑慮」的「蠢蛋SOP」，可說是造成大直民宅崩塌的元凶！論文爭議、男友干政暨涉及建商不當利益、放水建商鄰損鑒定導致民宅崩塌，以上三者，那一項對人民造成的利害影響最重大？那一項才是評比行政首長的最重要標準？

台灣教育和社會集體智慧還停留在封建科舉「萬般皆下品，唯有讀書高」的陳腐觀念。對社會沒啥貢獻，卻利用高學歷，第一學府虛名，打擊異己或騙選票，制定許多圖利特定建商的政策！

（作者是自由作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書