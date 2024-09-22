自由開講》國台辦搞「舉報信箱」，真的是為了保護台商嗎？

◎張怡穎

中國國台辦近來推出一項「創新」措施——設立了一個專門舉報台獨的信箱，並揚言祭出「懲治台獨廿二條」，聲稱若有人支持一中一台、兩個中國或台灣獨立，最重可判死刑。這消息一出，讓不少在中國經商的台商不寒而慄，更掀起了一波撤離潮。

中國國台辦官網日前增設「依法懲治台獨頑固份子」專欄，鼓勵外界舉報台獨，引發台灣朝野批判。（圖取自國台辦官網）

懲獨22條上路後 台商在中國的投資意願大降

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根據陸委會的數據，自從「懲治台獨廿二條」上路以來，台商在中國的投資意願顯著下降。過去十年，台商在中國的投資總額已逐年遞減，從2013年的40億美元銳減至2022年的不到15億美元。而隨著這一法規的實施，台商的撤離速度更是加快。根據一份不具名的台商調查，約有45%的台商表示計劃在未來一年內撤離中國，而已經開始撤離的比例則高達30%。這對於中國本就面臨的經濟下行壓力來說，無疑是雪上加霜。

不少台商反映，現在在中國經商已經成為一場高風險的賭博，因為隨時可能因為一句話、一個舉動被扣上台獨的帽子。這些舉報並非總是因為政治立場，更多的是來自於商業競爭對手的惡意攻擊。據陸委會統計，已有數十位台商因為商業糾紛被舉報，其中五成以上的案件涉及競爭對手的惡意檢舉。台商A某在接受訪問時表示，他的一位合作夥伴在競標一個大項目時，因為價格談不攏，對方直接威脅要「舉報他支持台獨」。這樣的情況並非孤例，許多台商因為害怕這種「被舉報」的命運，不得不選擇退出中國市場。

國台辦的舉報信箱雖然標榜針對的是「少數頑固台獨分子」，但實際上，它更像是一個恐嚇工具，專門用來壓制台灣人民的言論自由和人身安全。這樣的舉措無疑讓台商在中國的處境更加艱難。一位不願透露姓名的台商表示，「現在在中國，連聊天都變得小心翼翼，害怕哪一句話會被誤解、被人舉報。」這種恐懼讓台商陷入了前所未有的壓力之中。

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被控台諜，曾被迫在螢光幕前身穿囚衣自白，他向「祖國」致歉過去做了很多不好的錯事。（資料照，翻攝央視）

值得注意的是，中共的這種行為其實並非第一次。早在過去數年，就有多起台商被捕的案例，而這些案件的背後，多數是因為中共需要「立威」或是進行政治算計。前台商李孟居曾在中國遭到關押，他在受訪時提到，「中共每次要做績效時，就會抓幾個台灣人來殺雞儆猴，完全不管你是否真的台獨。」這一手法讓人不寒而慄，也讓台商在中國的經營風險倍增。

以舉報信箱為工具 對台商進行政治監控和恐嚇

中國當局以舉報信箱為工具，對台商進行政治監控和恐嚇，這無疑讓本來就充滿挑戰的中國市場更添風險。再加上中國經濟增速放緩、社會治安惡化等因素，許多台商已經開始重新考慮其在中國的布局。據調查，有超過60%的台商表示他們正在評估轉移投資的可能性，東南亞國家如越南、泰國和印尼，成為了他們新的投資熱點。

更令人擔憂的是，國台辦的舉報信箱還可能成為分化台灣人民的工具。李孟居在受訪時提到，國台辦設置舉報信箱，其實也是希望透過台灣人檢舉台灣人的方式，來達到分化台灣社會的目的。這種手段早在文革時期就屢見不鮮，如今再度被中共拿來使用，無非是想要藉此達到他們的政治目的。

總的來說，隨著「懲治台獨廿二條」的實施，台商在中國的經營風險急劇上升。面對這種充滿不確定性的環境，台商應該積極尋找替代市場，並重新調整其全球布局。根據國際貿易數據，2023年台商在越南的投資額已經達到了25億美元，成為僅次於中國的第二大投資市場。而隨著台商撤離中國的趨勢加劇，這一數字還將進一步攀升。

國台辦的舉報信箱看似為了維護「國家統一」，實則是以政治恐嚇和分化手段，來壓制台商的言論自由和人身安全。在這樣的高壓環境下，台商必須更加警惕，並及早做出策略調整，以保護自身的利益與安全。畢竟，在一個隨時可能因為一句話就被舉報的國度，商業自由已不復存在，與其冒著風險，還不如早日轉移至其他更加穩定的市場。

（作者為自營商）

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