自由開講》「靠中國吃飯，拿台灣人的錢」雙面間諜

◎曾建儒

蒙藏文化中心科員涉為中國探詢情資 判刑3年6月「靠中國吃飯，拿台灣人的錢」，這樣的雙面間諜你見過嗎？

近日，台灣再度爆出共諜案，這次牽涉到文化部蒙藏文化中心的科員陳德門博彥。作為台灣公務員，竟然在中國情治人員指使下，背叛國家，對內部信息進行刺探和洩漏，最終被判刑3年6個月。這個事件再度敲響了台灣對共諜問題的警鐘，我們到底該如何防範這種內鬼行為？

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事件回顧：從台商到共諜的轉變

這起案件的主角方翔，原本是經商於中國海南省的台商，但因利益驅使，與中國國家安全部海南省國安廳處長「侯正」合作，成為共諜組織的一員。方翔不僅自己淪陷，還拉攏了徵信社負責人丁肇寵，以及其他台灣本土人士，試圖建立一個內部情報網絡。

方翔首先吸收了一名具有獨派背景的高姓男子，並帶他前往海南與「侯正」見面。會面中，「侯正」詢問了高男有關台南市長及立法委員選情的情況，並現場給予2000美元現金。隨後，方翔承諾提供資金協助高男在台灣開設公司，要求其參選「扁聯會」理監事，以掌握台灣獨派人士動向。

陳德門博彥的墮落

更令人震驚的是，方翔竟然成功吸收了文化部蒙藏文化中心的科員陳德門博彥。方翔邀請陳德門博彥到海南旅遊，並安排其與「侯正」見面。在這次見面中，「侯正」詢問了陳德門博彥有關藏人來台長期居留的情況。隨後，方翔更交給陳德門博彥一支錄音筆，約定當其聽到有關藏獨的內容時，必須側錄後交給方翔。

陳德門博彥在偵查中坦承，他曾利用錄音筆記錄下文化部同事的對話，並將這些信息通過微信傳送給方翔。這種背叛行為不僅嚴重危害了國家安全，也對社會造成了極大的不安定因素。

台北地院在審理過程中，對方翔、丁肇寵及陳德門博彥分別判處3年6個月及1年10個月、1年8個月及3年6個月的刑期。（資料照）

台北地院在審理過程中，對方翔、丁肇寵及陳德門博彥分別判處3年6個月及1年10個月、1年8個月及3年6個月的刑期。法院指出，這些人長期在中國經商或有與中國情治單位合作的經歷，已經構成了違反國家安全法的嚴重罪行。雖然他們在審理過程中部分坦承犯行，但其行為已經對國家安全構成了嚴重威脅，必須予以嚴懲。

數據佐證：台灣面臨的共諜威脅

根據統計，自2016年至2023年間，台灣共破獲了近百起共諜案，涉及軍事、科技、經濟等多個領域。這些共諜案中，有相當一部分是通過拉攏台灣的公務員或企業高層，從而獲取機密信息。這些數據顯示，台灣在面臨中國情治單位滲透的問題上，情況非常嚴峻。

以往的案例中，不乏高階軍官、學者以及政府官員淪為共諜的情況。例如，2017年，前國防部軍官林國賢因向中國洩露軍事機密，被判處12年有期徒刑。這些事件不僅揭示了共諜問題的嚴重性，也讓人們更加關注到國家安全防範的重要性。

如何防範共諜問題？

面對共諜威脅，我們必須採取多層次、多方位的防範措施。首先，政府應加強對公務員的教育和培訓，提高他們對國家安全的重要性認識。其次，應建立更嚴格的監督機制，對涉及機密信息的部門和人員進行嚴密監控。再次，應加強國內外情報網絡的建設，及時發現並處理潛在的共諜威脅。

此外，社會各界也應提高警惕，加強對共諜活動的關注和監測。媒體應發揮監督作用，及時報導共諜案件，讓更多人了解這一問題的嚴重性。企業則應加強內部安全管理，防止信息洩漏。

共諜問題不容忽視

共諜問題對國家安全構成了嚴重威脅，不僅危害了國家的穩定和繁榮，也對社會的安定造成了極大的影響。面對這一問題，我們不能掉以輕心，必須採取一切必要的措施，來保護我們的國家安全。最後，希望這些內鬼們能夠明白，他們的背叛行為不僅不會帶來任何好處，反而會受到法律的嚴懲。只有堅持對國家的忠誠，才能為自己的未來帶來真正的安全和幸福。

（作者為國會助理）

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