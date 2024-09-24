晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》多元社會良性競爭 提高台灣藥事服務品質

2024/09/24 18:30

◎王宏育

美國、日本的醫師都可以親自調劑藥品，但是美國的診察費很高，醫師自然釋出處方箋，不願調劑藥品。日本是釋出處方箋增加許多費用，也划得來，醫師很少自行調劑。

台灣是一個法治的社會，自從通過醫藥分業的規定，就是醫師診斷治療，藥師調劑藥品。護理師不在時，醫師可以從事護理師抽血、打針的工作；復健師不在時，復健科醫師也可以做復健師的業務；唯獨藥師不在，醫師不能執行調劑藥品，台灣是徹底的醫藥分業單軌制，對藥師特別的尊重。

不過藥師可以在大醫院的藥局工作，也可以在診所藥局執業，當然也可以在健保藥局自營或受聘工作，在多元的社會，大家盡心盡力服務民眾，良性競爭，尊重民眾的選擇，吾人覺得可以提高台灣藥事服務品質。

只是醫師公會全聯會體認在診所藥師調劑藥品的費用是39點，實在微薄，在健保藥局卻是54點，沒有同工同酬，嚴重違反公平正義原則，莫此為甚。加上健保總額有編列一筆「支付衡平性」的預算，健保署今年已經通過調整「未滿七歲之兒童藥事服務費加成」，尚有餘款，就利用這個機會來調整診所藥局和健保藥局的藥事服務費同工同酬，可以增加診所的競爭力，改善員工待遇，提高醫療服務的水準，對於藥師、診所、民眾就醫品質，應該都有所助益。

只是醫師公會全聯會體認在診所藥師調劑藥品的費用是39點，實在微薄，在健保藥局卻是54點，沒有同工同酬，嚴重違反公平正義原則，莫此為甚。（freepik.com）只是醫師公會全聯會體認在診所藥師調劑藥品的費用是39點，實在微薄，在健保藥局卻是54點，沒有同工同酬，嚴重違反公平正義原則，莫此為甚。（freepik.com）

否則這個款項到年底沒有用完，也回歸到健保基金，等於被沒收，空的成長率。考慮到自從去年3月新冠肺炎降級，治療費用疾管署不再支付，改由健保總額支應（總額協商卻沒有包括這筆費用），健保點值自然顯著低落，加上薪資不斷上調，診所營運成本高漲，尤其偏鄉人口少，診所維持不易，若是可以將每日病人前30位的藥師服務費調高至54點，略為彌補診所人力薪資缺口，理應是健保署保存偏鄉診所最划算的投資。

對病人來說，診所「一站式服務」，無論是行動不便長者，或嬰幼兒發燒，看完醫師就能領藥，乃病人最心安方便的方式。若對於藥品有疑慮，也能即時與醫師、藥師溝通；病人與診所藥師長期的藥病關係，互相信賴，藥師非常了解病人身體狀況。知道病人的腎功能略差，止痛藥物要小心使用；知道病人有肌少症，為避免跌倒，肌肉鬆弛劑需避免或減量，診所藥師更能因應病人需要進行衛教叮嚀，增加民眾用藥安全，又提高領藥可近性。藥師公會全聯會實在不宜歧視於診所服務的藥師同仁。

藥師公會全聯會對此議題，大張旗鼓發表反對聲明，舉行抗議記者會，醫界頗為驚訝；醫藥一家，有事情應該要好好坐下來溝通討論。筆者努頓，實在看不懂藥師公會全聯會的真正目標。

（作者為醫師公會全聯會常務理事、高雄縣醫師公會榮譽理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書