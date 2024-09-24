自由開講》多元社會良性競爭 提高台灣藥事服務品質

◎王宏育

美國、日本的醫師都可以親自調劑藥品，但是美國的診察費很高，醫師自然釋出處方箋，不願調劑藥品。日本是釋出處方箋增加許多費用，也划得來，醫師很少自行調劑。

台灣是一個法治的社會，自從通過醫藥分業的規定，就是醫師診斷治療，藥師調劑藥品。護理師不在時，醫師可以從事護理師抽血、打針的工作；復健師不在時，復健科醫師也可以做復健師的業務；唯獨藥師不在，醫師不能執行調劑藥品，台灣是徹底的醫藥分業單軌制，對藥師特別的尊重。

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不過藥師可以在大醫院的藥局工作，也可以在診所藥局執業，當然也可以在健保藥局自營或受聘工作，在多元的社會，大家盡心盡力服務民眾，良性競爭，尊重民眾的選擇，吾人覺得可以提高台灣藥事服務品質。

只是醫師公會全聯會體認在診所藥師調劑藥品的費用是39點，實在微薄，在健保藥局卻是54點，沒有同工同酬，嚴重違反公平正義原則，莫此為甚。加上健保總額有編列一筆「支付衡平性」的預算，健保署今年已經通過調整「未滿七歲之兒童藥事服務費加成」，尚有餘款，就利用這個機會來調整診所藥局和健保藥局的藥事服務費同工同酬，可以增加診所的競爭力，改善員工待遇，提高醫療服務的水準，對於藥師、診所、民眾就醫品質，應該都有所助益。

只是醫師公會全聯會體認在診所藥師調劑藥品的費用是39點，實在微薄，在健保藥局卻是54點，沒有同工同酬，嚴重違反公平正義原則，莫此為甚。（freepik.com）

否則這個款項到年底沒有用完，也回歸到健保基金，等於被沒收，空的成長率。考慮到自從去年3月新冠肺炎降級，治療費用疾管署不再支付，改由健保總額支應（總額協商卻沒有包括這筆費用），健保點值自然顯著低落，加上薪資不斷上調，診所營運成本高漲，尤其偏鄉人口少，診所維持不易，若是可以將每日病人前30位的藥師服務費調高至54點，略為彌補診所人力薪資缺口，理應是健保署保存偏鄉診所最划算的投資。

對病人來說，診所「一站式服務」，無論是行動不便長者，或嬰幼兒發燒，看完醫師就能領藥，乃病人最心安方便的方式。若對於藥品有疑慮，也能即時與醫師、藥師溝通；病人與診所藥師長期的藥病關係，互相信賴，藥師非常了解病人身體狀況。知道病人的腎功能略差，止痛藥物要小心使用；知道病人有肌少症，為避免跌倒，肌肉鬆弛劑需避免或減量，診所藥師更能因應病人需要進行衛教叮嚀，增加民眾用藥安全，又提高領藥可近性。藥師公會全聯會實在不宜歧視於診所服務的藥師同仁。

藥師公會全聯會對此議題，大張旗鼓發表反對聲明，舉行抗議記者會，醫界頗為驚訝；醫藥一家，有事情應該要好好坐下來溝通討論。筆者努頓，實在看不懂藥師公會全聯會的真正目標。

（作者為醫師公會全聯會常務理事、高雄縣醫師公會榮譽理事長）

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