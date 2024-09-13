自由開講》美《台灣衝突嚇阻法案》對台的重要性與挑戰

◎鄭書堯

《台灣衝突嚇阻法案》（Taiwan Conflict Deterrence Act of 2023）在9月9日美國眾議院無異議通過的背景下，應該引起台灣各界的高度重視。雖然尚仍待參議院通過，個人認為這一法案對台灣的重要性不可低估，但同時我們也要冷靜分析其背後的風險和挑戰，從而提出切實有效的應對措施。

該法案的通過明確顯示了美國對台灣的支持，重點內容如果中國對台發動攻擊、禁運、抵制等行為時，將公布中國高層領導人及其親屬在美國的資產，並進一步凍結或停止提供金融服務。另外特別是在經濟和軍事層面的合作，不僅僅是武器銷售和技術支援的加強，美國與台灣還會在軍事訓練和戰略部署上進行更為緊密的合作。這無疑能提升台灣的防衛能力，讓中國在考慮對台動武時面臨更大的風險和代價。但台灣政府必須在利用這些援助的同時，保持戰略清醒，避免過度依賴外部力量。

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《台灣衝突嚇阻法案》的通過明確顯示了美國對台灣的支持，重點內容如果中國對台發動攻擊、禁運、抵制等行為時，將公布中國高層領導人及其親屬在美國的資產，並進一步凍結或停止提供金融服務。（報社合成／彭博、路透）

法案要求美國財政部對中國高級官員及其直系親屬的金融狀況進行詳盡報告，即是針對中共決策層進行制裁和施壓，迫使其在對台政策上有所顧忌。這種經濟制裁手段在歷史上已經多次證明其有效性，這次也希望能在嚇阻中國對台灣的侵略上發揮作用。但是，台灣也需要認識到，這可能引發中國更強烈的報復和反制措施，對此我們必須做好充分準備。

在外交層面，台灣應該積極推動與美國及其他盟國的聯合行動。不僅僅是日、韓、澳等國，還應該積極爭取歐洲國家的支持和合作。台灣的安全並非僅僅依賴美台關係，而是需要在國際舞台上建立更為廣泛的支持網絡。尤其是在國際供應鏈安全和經濟秩序面臨挑戰的時期，台灣應該加強與世界各主要經濟體的合作，確保自身在全球經濟中的重要地位。

台灣應該高度重視自身經濟和軍事實力的提升。在經濟方面，持續深化高科技產業的發展，特別是半導體領域的技術創新，確保在國際市場中的競爭優勢。在軍事方面，除了依靠美國的援助，台灣也應該加大自主研發和軍事訓練的投入，提高自身防禦能力和應變能力。

面對複雜多變的國際形勢，台灣需要在保障國家安全和促進經濟繁榮之間取得平衡，以應對未來可能的挑戰與變局。只有在內外兼修的基礎上，台灣才能更加穩固地立足於國際社會，確保自身的長期安全與發展，台灣應該積極利用《台灣衝突嚇阻法案》提供的國際支援與經濟合作機會，同時保持戰略上的清醒與自主。

（作者為國立中山大學博士生、海洋實務工作人）

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