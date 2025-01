自由開講》台灣入聯國際文宣方案

台灣加入聯合國是長期的運動,必須跟美國建立厚實緊密的關係,在美國大力協助以及全體國人團結合作,全力推動下,排除入聯障礙,方能叩關成功,讓台灣成為聯合國會員國。(歐新社)

◎林正二

入聯案國際文宣活動與網路文宣可以更多元化、活潑化,並配合國內聮合國文宣活動的辦理,凝聚全國民心,內外配合,以發揮最強大的文宣戰鬥力,相關方案如後。

1、舉辦「國家」專題總統視訊會議與研討會:駐美單位可於聯合國開議期間,與「國籍研究協會」〈Association for the Study of Nationalities〉及「全球鄰居基金會」〈Global Neighbors Foundation〉、「傳統基金會」〈Traditional Foundation〉等民間機構、智庫,合辦「『國家』議題探討─台灣加入聯合國所彰顯的問題」總統視訊會議及研討會,會中賴總統、外交部林部長跟美國學者、媒體記者對話。

請繼續往下閱讀...

研討議題可訂為「台灣為何不能加入聯合國?國家組成要素之探討」,透過國家的組成要件、美中台關係、舊金山合約、聯合國2758決議文、國際法以及聯合國組織章程等層面,全面探討台灣加入聯合國的問題,並藉此引發美國學界以台灣作為近代史上『國家』議題專門研究之熱潮,從而促使美國學術與政界重新評估美國的「一中政策」,由結構上解決我加入聯合國的問題。

2、建議聯合國大會半年前,發動入聯全民連署書與「一人一信」活動:聯合國大會開議期間,我國駐美俞大使由友我美國會議員陪同,代表政府向聯合國秘書長遞交全體國人抗議聯合國嚴重漠視台灣人民人權的簽名聯署書及所有的「一人一信」信函,除發表演講外,並以其中最感人的小孩一封信函作代表,當場由台灣的小孩代表高聲朗讀,抗議國際社會連台灣人民作為主權國家國民最基本的權益都抹殺了,是人類文明與歷史最大的恥辱。

3、政府可在聯合國開會期間洽請閃靈合唱團、豬頭皮等在紐約演唱造勢,擴大舉辦街頭行動劇表演等藝文活動。我駐紐約辦事處可跟台僑社團於「時代廣場」合辦「台灣加入聯合國」街頭藝文表演及簽名請願活動,並舉辦「台灣月」活動,以運用該廣場的巨大國際傳播能量,經由美國及國際各地旅人將活動錄製、攝影上貼全球知名影音網站「YouTube」免費宣傳,將有最強大的國際傳播力量。

4、文宣貼紙及公車廣告:駐美各單位可統一使用紐處辦理聯案的文宣廣告設計稿來印製文宣貼紙,黏貼在自用車後頭、辦公室、公共場所或個人皮包、帽子上廣泛運用。

台灣加入聯合國是長期的運動,必須跟美國建立厚實緊密的關係,在美國大力協助以及全體國人團結合作,全力推動下,排除入聯障礙,方能叩關成功,讓台灣成為聯合國會員國。

(作者為退休駐美外交人員)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法