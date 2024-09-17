自由開講》逃避債務還是軍事滲透？中國「灰色地帶」新戰略的警示？

◎茜茜

近年來，中國籍人士偷渡來臺的事件頻繁發生，這不僅反映出部分中國民眾對中國政經環境的不滿與逃避現狀的渴望，也引起外界對中共可能藉此推行新一波對臺策略的關注；最新一起偷渡事件涉及一名31歲的中國男子，他從浙江省寧波市乘坐橡皮艇，耗時六天航行至臺灣，不僅攜帶軍用品，且身份信息不完整，令人懷疑他來臺的真正動機；本文將探討這次偷渡事件的背景，並分析中國人偷渡來臺的背後是否存在更深的政治因素或戰略意圖，進而思考臺灣應如何應對與防範。

中國人偷渡來臺的案件表面上是個人行為，背後卻可能隱含著更深的政治和戰略意圖，臺灣必須高度警惕。（資料照／消防、海巡提供）

偷渡事件激增：中國人渴望逃離的背後

近年來，越來越多中國人冒險偷渡來臺，這反映出中國內部日益嚴峻的經濟壓力和社會矛盾；經濟崩盤、生活壓力和債務危機，使得部分中國民眾視臺灣為一個新的避風港，然這一波偷渡潮背後，並不僅僅是個人尋求「投奔自由」的意圖；此次偷渡者不僅攜帶充足的補給物資，還有軍用品等敏感物品，這讓整個事件充滿了複雜的政治色彩，這位31歲男子自稱因負債而逃亡，卻攜帶大量物資，令人質疑他是否受命於某種更大規模的行動。

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政治逃亡還是戰略佈局？中國對臺政策的新手段

在表面上，中國偷渡者來臺是出於個人困境，但若深入分析，這可能是中共在對臺戰略上的一個新變化，偷渡者攜帶軍用品，身分證疑似作假，這些跡象讓人懷疑是否有更複雜的組織策劃。這些行動可能是中共的「灰色地帶」戰略，通過非法入境者或偽裝成平民的方式滲透臺灣，甚至收集情報；這類案例的增加，對臺灣的國安體系提出了新的挑戰，臺灣不僅需要防範外來的軍事威脅，也需留意可能潛藏在偷渡潮背後的戰略企圖。

臺灣的應對策略：強化邊境管控與情報分享

針對這類偷渡事件，臺灣應該加強海巡、邊境檢查和情報分享系統，偷渡者攜帶軍用物資、與中國身份證號碼對不上等異常跡象，顯示出現有的邊境管理存在漏洞；政府應加強與盟友的情報合作，特別是在可能涉及跨國間諜行動或戰略佈局時，應儘早取得情資並做好預警；此外，臺灣需要建立更完善的邊境巡邏體系，加強對可疑入境者的審查，確保在未來能快速應對類似事件，避免有心人士混入臺灣社會中，對安全構成潛在威脅。

借鑑與學習：強化內部防禦與國際合作

臺灣在面對這類偷渡事件時，不僅要加強內部的防禦機制，也需要借鑒其他國家的經驗；例如，美國、日本等國在處理非法入境者和間諜活動方面有豐富的經驗，臺灣可以參考這些國家的防範措施和政策；此外，臺灣應積極與國際盟友展開合作，特別是在情報分享和共同防禦方面，這不僅有助於應對來自中國的潛在滲透行為，還可以強化臺灣在國際上的安全保障，確保臺灣能夠在複雜的地緣政治環境中立於不敗之地。

結語

中國人偷渡來臺的案件表面上是個人行為，背後卻可能隱含著更深的政治和戰略意圖，臺灣必須高度警惕，強化國內的邊境防禦，並與國際社會合作，才能有效應對來自中國的潛在威脅。

（作者為政治評論員）

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