晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共脅迫不管用 台灣民意堅定捍衛主權

2024/08/03 12:00

◎舺麵壬

根據陸委會最新民調，絕大多數台灣民眾對中共發布的「懲治台獨22條意見」以及相關的國安法新規定表示不滿，顯示出堅定的反對態度。

絕大多數台灣民眾對中共發布的「懲治台獨22條意見」以及相關的國安法新規定表示不滿，顯示出堅定的反對態度。（中央社資料照）

85%台灣人不認同共軍擾台

調查結果指出，約85%的台灣人不認同中共在台灣周邊的軍事活動，尤其是中共軍機艦艇刻意逾越海峽中線的行為，反映中共長期以來的軍事威脅對台灣社會產生的強烈負面影響，台灣民眾普遍主張，維持現狀是兩岸關係的最佳選擇，而台灣的未來應由台灣人民自主決定，這一態度在歷次調查中持續穩定，突顯出台灣人民對於主權和安全的高度重視。

台灣社會普遍反對中共的「一國兩制」主張，調查顯示85%的受訪者不接受這一方案，長期以來，這一政策被台灣視為威脅其民主和自由的手段，台灣人民擔心這將削弱他們的生活方式和政治權利。

此外，台灣人民普遍認為中共對台灣政府和人民態度不友善，這樣的觀感由來已久，並持續影響著台灣對大陸政策的看法，有72.5%的受訪者認為中共對台灣政府不友善，而55.6%認為中共對台灣人民不友善，這些數據顯示中共對台灣的施壓策略在民意上造成的反效果，台灣社會對於中共的威脅持續保持警惕。

在面對中共的各種施壓行為時，台灣政府和人民都表現出強大的應對能力和堅定的立場，陸委會強調，台灣將堅持「四個堅持」的基本政策，繼續捍衛中華民國的憲政體制維護現狀，呼籲中共正視台灣民意及現實，台灣政府還希望中共能放棄對台施壓，以善意和誠意促進兩岸關係的和平發展。

這項民調結果，提醒各界認識到台灣在面對來自大陸的威脅時，所展現的堅韌意志與團結一致，並凸顯出台灣主流民意對於維護主權和捍衛民主自由的強烈意願，未來台灣在國際社會中應繼續尋求支持，以確保台海和平與安全。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書