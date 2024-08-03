自由開講》中共脅迫不管用 台灣民意堅定捍衛主權

◎舺麵壬

根據陸委會最新民調，絕大多數台灣民眾對中共發布的「懲治台獨22條意見」以及相關的國安法新規定表示不滿，顯示出堅定的反對態度。

絕大多數台灣民眾對中共發布的「懲治台獨22條意見」以及相關的國安法新規定表示不滿，顯示出堅定的反對態度。（中央社資料照）

85%台灣人不認同共軍擾台

調查結果指出，約85%的台灣人不認同中共在台灣周邊的軍事活動，尤其是中共軍機艦艇刻意逾越海峽中線的行為，反映中共長期以來的軍事威脅對台灣社會產生的強烈負面影響，台灣民眾普遍主張，維持現狀是兩岸關係的最佳選擇，而台灣的未來應由台灣人民自主決定，這一態度在歷次調查中持續穩定，突顯出台灣人民對於主權和安全的高度重視。

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台灣社會普遍反對中共的「一國兩制」主張，調查顯示85%的受訪者不接受這一方案，長期以來，這一政策被台灣視為威脅其民主和自由的手段，台灣人民擔心這將削弱他們的生活方式和政治權利。

此外，台灣人民普遍認為中共對台灣政府和人民態度不友善，這樣的觀感由來已久，並持續影響著台灣對大陸政策的看法，有72.5%的受訪者認為中共對台灣政府不友善，而55.6%認為中共對台灣人民不友善，這些數據顯示中共對台灣的施壓策略在民意上造成的反效果，台灣社會對於中共的威脅持續保持警惕。

在面對中共的各種施壓行為時，台灣政府和人民都表現出強大的應對能力和堅定的立場，陸委會強調，台灣將堅持「四個堅持」的基本政策，繼續捍衛中華民國的憲政體制維護現狀，呼籲中共正視台灣民意及現實，台灣政府還希望中共能放棄對台施壓，以善意和誠意促進兩岸關係的和平發展。

這項民調結果，提醒各界認識到台灣在面對來自大陸的威脅時，所展現的堅韌意志與團結一致，並凸顯出台灣主流民意對於維護主權和捍衛民主自由的強烈意願，未來台灣在國際社會中應繼續尋求支持，以確保台海和平與安全。

（作者為台北市民）

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