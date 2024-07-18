自由開講》中國地方債突破200兆 威脅經濟體系

◎林哲宇

近日，美國華爾街日報指出，中國的地方政府債務已經超過200兆元人民幣，儘管中國官方不斷強調經濟成長，但實際上，這種「成長」是否真實持久，正變得越來越令人質疑。

近日，美國華爾街日報指出，中國的地方政府債務已經超過200兆元人民幣，這對中國經濟的長遠發展構成了重大威脅。（彭博檔案照）

根據調查，中國地方政府的債務規模已達到史無前例的高度，這些債務主要來自於地方政府為了推動基礎設施建設和其他大型項目所進行的融資；然而，隨著經濟增速放緩，這些債務的償還能力受到嚴重挑戰，導致債務風險不斷上升。

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地方政府為了應對債務問題，採取了一系列短期措施，包括進一步借新債還舊債以及尋求中央政府的財政支持，但這些措施只能暫時緩解壓力，無法從根本上解決問題，反而隨著債務雪球越滾越大，地方政府的財政壓力愈發沉重，這對中國經濟的長遠發展構成了重大威脅。

經濟專家也指出，中國的地方債務問題不僅僅是財政管理不善的結果，更是經濟結構性問題的表現，過度依賴基建投資和債務驅動的經濟模式，使得經濟增長虛幻如海市蜃樓，一旦資金鏈斷裂，整個經濟體系都將面臨嚴重的衝擊。

中國地方債務超過200兆元的現實，揭示了其經濟增長背後的巨大隱患，要真正解決地方債務問題，中國需要進行深層次的經濟改革，調整經濟結構，降低對債務驅動模式的依賴，同時，加強財政紀律，提升地方政府的管理水平和透明度，確保財政資金的合理使用和有效監管，如此中國經濟才能走上健康可持續的發展道路，實現真正的

（作者為政大政治系學生）

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