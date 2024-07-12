法操》【憲法法庭】各方意見彙整／國會改革案聲請暫時處分—準備程序

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。

◎法操司想傳媒

民進黨立法院黨團、賴清德總統、行政院以及監察院，針對立法院職權行使法修法、刑法新增藐視國會罪等國會改革法案，向憲法法庭聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭也火速在7/11號進行準備程序，一起來看看各方的意見吧！

黃國昌：相對人的受通知權沒受到保障

剛開庭時，相關機關—立法院的黃國昌委員即表示有程序事項要提出，他說在7/5才收到憲法法庭通知書，上面說是依憲法訴訟法第43條規定聽取意見，但後來又說是言詞辯論準備程序，這兩者的防禦標的根本不同。

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也表示一直都沒收到聲請書，所以只能聲請卷宗閱覽，並直到開庭前一天的下午3點才獲知可以閱覽卷證。聲請人訴訟標的等放在附表的資訊也都沒有上網，導致他們根本無法得知訴訟進行到什麼階段、要防禦的標的是什麼？批評相對人的受通知權沒受到保障。

對此，審判長許宗力大法官表示，本次開庭是為了處理暫時處分而行準備程序，相關的資料都已上網公告。之後也打斷黃國昌的發言，說時間寶貴、直接開始準備程序。

針對國會職權修法暫時處分，憲法法庭10日邀兩造陳述意見，民眾黨立委黃國昌（左起）、國民黨立委吳宗憲、翁曉玲出席，民眾黨團推派律師林石猛（右2）擔任訴訟代理人。（中央社）

總統訴代：紊亂憲法雙首長制、破壞權力分立

一開始由聲請人方發言，總統的訴訟代理人表示，暫時處分之裁定因其性質，開庭並非常態亦無先例。憲法法庭本次特別慎重其事，預先依法適時通知召開本次準備程序，不應受無端指謫。並提到國情報告及人事同意權行使等相關規定，程序上違反公開透明（舉手表決）及民主原則，這是紊亂憲法雙首長制、破壞權力分立。而要求總統接受詢答，使權力分立、憲政秩序產生傾斜，有不可回復及急迫必要性，希望憲法法庭就本件裁准暫時處分。

行政院訴代：以質詢之名行調查之實！

行政院的訴訟代理人表示，立院擴大人事同意權導致隨便就可以「資料不齊」等理由否決人事任命，影響行政院人事權。（舉例：傅崐萁曾表示「要讓民進黨找不到人當部長」）。禁止反質詢、不得拒絕提供、隱匿資料等規定則不明確，且完全取決於主席個人之立場與好惡，而強迫揭露行政機密資訊也具有不可逆性（舉例：馬文君委員要求參謀總掌提供作戰任務資料，中國也有相關報導）。而且將高度不確定概念入罰，讓辯論跟溝通喪失功能。批評立法院擴權是以國情報告使總統行政院長化、透過人事同意權癱瘓人事，並以質詢之名行調查之實！

民進黨團訴代：應回復至國會未擴權前之狀態

立院民進黨團之訴訟代理人表示，立法院調查權之限制，應該由行政首長選擇公不公開資訊，若有爭執時應進行協商，但絕不是由立法院逕行決定。而國會擴權法案讓某個會議的主席即可以不經過院會，就透過調查專案小組，要求提供資料並傳喚相關人員，且廣泛以民眾為對象。這對於司法機關獨立審判、監察機關獨立行使職權、國家安全機密、人民不表意自由、新聞自由、個人隱私、企業營業秘密等基本權都是侵害。認為現在立法權與人民主僕易位，破壞權力分立、毀憲亂政。憲法法庭應該裁准暫時處分，回復至國會未擴權前之狀態，避免憲政危機的擴大，才是福國利民之舉。

針對國會職權修法暫時處分，憲法法庭10日邀兩造陳述意見，民進黨立委沈伯洋（右起）、莊瑞雄、柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱等人出席參與。（中央社）

立法院：過去行政立法失衡

接著輪到相關機關立法院發言，首先表達現在立院行使職權的困境，包含行政機關可以自行選擇提供哪些資料、決定塗黑遮蔽哪些部分（舉例：數位身分證資料幾乎整本塗黑），由於行政立法失衡，導致僅僅有調閱權無法發揮監督功能，像過去獨裁政體在疫苗、口罩、快篩、光電……到底花了多少的錢。

立院主張總統的聲請不合法，因為尚未行使職權（至今未受邀國情報告），不符合法定要件；行政院聲請不合法，因為未具體說明如何行使職權或適用法規有憲法疑義，且移請覆議之法案，經決議維持原議案後，行政院長應即接受該決議，不得再行釋憲，否則覆議將形同虛設；監察院聲請不合法，因為三讀內容未涉及糾正糾舉彈劾等件察院憲法職權，且立院與監院調查權不衝突；立院民進黨團則是將法條以「包裹式聲請」，沒有敘明違憲理由，只是抽象的預為審查。

黃國昌：立法院對事、監察院對人

黃國昌委員表示不能忘記正當法律程序，憲法法庭將當事人的聽審權跟一般的公開資訊混淆，影響到聽審的事先通知權。而對於監察院的職權，他表示立院調查對的是「議案、事」，監察院調查權才是對人（可以彈劾），且三讀的規定讓證人有拒絕證言的權利，甚至超過司法權證人的保障（可以帶律師），相對來說，監察院調查權的行使才更有違憲的風險。

再回應聲請人提到議事舉手表決違反公開透明一說，黃表示《立法院議事規則》第35條本來就有「舉手表決」此一方法，且當時是因民進黨立法委員暴力杯葛才被迫使用此方式，主席在此情況下還是堅守合法手段進行表決。

最後再批評相對於國會改革法案縝密的程序，2019年5月民進黨團強行將《公民投票法》逕付二讀才更有違憲疑慮。

翁曉玲委員：要符合人民期許

翁曉玲委員表示調查權受處罰者可以提起行政訴訟，聲請人認為的急迫性、侵害都是憑想像。並說國會改革是民眾之期許，憲法法庭若才准暫時處分可能會受到民眾之批判。

仉桂美副教授提到，質詢權跟調查權是監察院多慮了，兩者並不扞格。而人民知的權利而非為了立法院，因為當很多資料都看不到的時候，是讓人民知的權利受到踐踏。並以美國臉書案舉例，認為系爭法需要在「任何情況下都違憲」才可以暫時處分，而國會改革法案連直接適用的空間都還沒有展現，何來急迫性？

陳清秀教授則表示國情報告是憲法增修條文內就有的規定，現在只是更具體化，落實主權在民、民意政治的精神。由於現在總統大選是採「相對多數」，因此可能出現不到半數人民支持的「少數總統」，導致統治的正當性基礎不足。國情報告可以讓總統交流意見、傾聽民間疾苦，讓其施政正當性符合民意政治精神。而總統身為政策決策者，也讓其符合責任政治精神。

強化調查權是因為行政機關逃避質詢，造成立法品質低落。我們需要資訊的透明化，也能防止貪污舞弊。

最後是大法官詢問時間，大法官們先後提問包含：

於行政院提出覆議案未果後，行政院倘認為法案違憲，是否仍應執行或得循何途徑解決此困境？憲訴法第65條規定國家最高機關因行使職權，與其他國家最高機關發生憲法上權限之爭議，經爭議之機關協商未果者，得聲請憲法法庭為機關爭議之判決。聲請人不採此途徑，而依憲訴法第47條第1項規定聲請法規範憲法審查，其理為何？倘總統拒絕立法院院會提出總統國情報告之邀請，立法院將如何因應？立法院之陳述意見是否意在挑戰司法院釋字第585號解釋所建立之作成暫時處分原則？……等問題。

行政院就覆議後釋憲部分，表示覆議結果是政治性決定，並不代表行政院認為有違憲不可提出釋憲。強調怎麼可以放任違憲的法案？所以當然可以聲請法規範憲法審查，以維護憲政秩序。

憲法法庭10日下午開庭討論國會職權修法暫時處分案，大法官蔡烱燉（左起）、許宗力、許志雄等人出席。（中央社）

黃國昌委員則表示，總統國情報告不是這次創設的，而是憲法增修條文既有的規定，縱然過去修憲時學界對此就有批評，但確實是在憲法中的內容。在本次三讀「前」的立院職權行使法，就已經有總統可以在立院邀請下、或是經立院同意後自行前往立院報告之規定，修法後則是多了經由黨團協商決定總統「來了以後會發生什麼事情」。那總統如果受邀後不來怎麼辦？黃表示「坦白說也不能怎樣。」

而藐視國會罪的部分，黃國昌表示比起德國、美國的規定，我國的規定一定是更明確、適用範圍更限縮。至於聲請人所認為的急迫性，他認為制度都還沒開始運作，甚至從從三讀通過到今日為止，除了暴力打架之外，沒有人在個案受到立法院壓迫而受到急迫的危害。至於立法院調查權的規定也不是現在才有，而是憲法第67條的規定，只是現在將其落實。

民進黨立院黨團表示應該要避免實害發生，像是行政機密等不可回復的損害，因此整套都有暫時處分的必要。立院以德、美兩國舉例，但我國不是標準總統制或是內閣制的情況，立法例根本不一樣。

柯建銘委員則批評，藍白合作起來做一個違憲亂政、以及一權獨大。並問我們國家到底是有兩部憲法嗎？為什麽要用國會多數，讓我們在國會裡面行使職權完全被剝奪，「我們的質詢完全被剝奪、法案完全被否決，30年來沒有人這樣」。認為這是在破壞程序正義，是憲政危機。

最後因為程序已經大幅超過預計的時間，但大法官們仍認為各方有不少問題沒有正面或是完整的回覆，因此請兩造皆在三日內提出書狀進行補充。庭末，審判長宣布準備程序終結，言詞辯論程序期日則定在8/6，將持續進行整天。

本文經授權轉載自法操 【憲法法庭】國會改革案聲請暫時處分—準備程序

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