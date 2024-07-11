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自由廣場》憲法法庭 藍白說不清的「國會改革」

2024/07/11 05:30

◎ 張天泰

憲法法庭昨日針對國會擴權法案「緊急處分」進行審理，各機關代表在庭上交鋒。而藍白共推國會改革，當中包含藐視國會罪，官員不得反質詢，被質詢人應有不得拒絕答覆、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務。

國民黨在五月的國際記者會曾被詢問「反質詢」的明文定義為何？立委吳宗憲當時表示，在立法完成之後會做詳細解釋。什麼是反質詢，連主推法案藍委都說不清楚，易使被質詢者無所適從，在整個質詢的場域動輒得咎。

行政院訴訟代理人李荃和律師，直指問題核心，因為現新修的廿五條，增加非常多的「不確定」法律概念，這些高度抽象的不確定法律概念議案是很難掌握的。也代表說官員今天說了，可能違反行政特權或機密，不說可能被處罰，陷入兩難窘境。

推「蘇格拉底對話」提高國會問政

而藍白的國會改革反讓政策辯論跟溝通喪失功能，讓質詢失去功效。故筆者認為國會問政對話不是戰勝敵人取得勝利，使用「蘇格拉底對話法」能有效幫助國會問政，曾特別研究不同屬性的立委在立院問政的實際過程，發現「蘇格拉底對話法」合乎民主原則，可幫助提高國會問政的有效性。

推動蘇格拉底對話問答的動力，並不是戰勝「敵人」取得勝利的心態，而是對於對話者的想法，真心感到好奇，把對話的對方當做是思考的「伙伴」，強調是理性辯證的對話而不是為爭勝大小聲的辯論，目前立委每次質詢時間為十數分鐘，所以必須抓準質詢時間，把之前準備針對各社會議題的問題，好好問出來、問對、問到位，而問政的模式，其形式是一問一／ 一問二／ 一問多（提問者一立委，回答者為行政院長及行政院各部會首長），而蘇格拉底式提問和對話，是一種有結構的質疑方式，能幫助台灣立院進入系統性問政的正向對話文化，強化民主國家治理，其功能和程序。

最後，筆者認為與其推動藍白說不清楚的國會改革，不如倡議蘇格拉底對話法進入台灣國會問政文化！

（作者為政治工作者、教育博士）

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