自由開講》職安法十週年活動 學者投書見樹不見林

◎傅還然

職安署舉辦職安法施行及職安署成立雙十周年慶活動，學者投書指出職安法施行前職災死亡率降低成效較佳，職安法通過之後，職災死亡率降低速率卻趨緩。學者之分析固然有據，但因不在體制內，評論卻見樹不見林。個人身為職安署之首任署長及職安法的主要推動者，不得不回應，以利社會了解實情。

學者指出之職安署成立十年，職災績效表現卻不盡人意，職安署之首任署長及職安法的主要推動者有話說。圖為職安署副署長日前率隊檢查肇災工地。（職安署提供）

學者指出之職安署成立後，經費倍增，人員上千，但是十年後的職災績效表現卻不盡人意乙節。經查職安署成立後業務擴增，許多職安法新制度上路，以單一職災死亡率指標趨緩，臆測人員經費增加，績效不如人意，顯欠公允。

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人員業務增加部分，成立勞動條件檢查大軍，約聘檢查員350人，主責勞基法、性平法監督檢查。另勞保局職災保護室移撥業務，主政職傷病通報及認定職災勞工重建。更重要的是，因應職安法施行與國際接軌之制度，新增人員及經費，例如機械設備產品源頭安全驗證制度、化學品源頭管制制度、危險製程安全評估制度、營造工程設計規劃階段風險評估制度以及全國勞工健康服務網絡及職業傷病診治網絡，這些制度從源頭把關安全，迎頭趕上先進國家水準，我國以職業傷害為主之指標為職災千人率，從職安法施行前之3.467降至去年之2.222，這是歷史的新低。

學者指出，職災死亡還有許多黑數，此係職安法施行前，舊法勞安法適用範圍不足所產生的現象，當時約有400萬勞工不適用勞安法，職安法修法後，各業一體適用，連小型工地、水電裝潢自營工作者、派遣工、志工、學員的因工職災都得通報納管。這些公權力不易照顧的工作者，列入工作場所職災死亡統計，才是職安法施行後職災死亡率下降趨緩的原因之一。學者另指出，職業安全衛生獎需要主辦單位拜託參選，惟此係勞委會初期推動自護制度獎項之弊端，勞委後期推出國家職業安全衛生獎及國家公共工程金安獎，迄今十八屆，獲獎者均足為業界標竿學習，並無此問題。

職安署提出「2030職災減半計畫」，係配合行政院國家永續發展目標而訂定，我們相信職安署會提出各項減災方案，報請上級核定，並因應情勢隨時檢討，也會有研考單位監督執行情形。不在體制內的我們，沒看見計畫，不代表沒計畫。

（作者為台大環境及職業健康研究所兼任教授級教師/前職業安全衛生署署長）

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