自由開講》稱為「職安法十週年勵進檢討會」較恰當

◎陳志傑、游逸駿

職業安全衛生法自103年7月3日實施，當時認為是先進法規。職安署成立十年後，直接或間接掌控人數與經費都已倍增，人員上千，經費超過35億，但是十年後的績效表現卻不盡人意！職安衛的績效以死亡率（人數）做指標最客觀，因為屍體有刑責問題，不容易匿報或低報。茲擷取103年（含）以前與104年以後的勞工死亡率取對數之斜率做比較，104年以前的斜率（0.075）明顯且統計顯著的較104年以後的斜率（0.032）為陡峭，顯示104年以前的施政在勞工死亡率的降低成效上較佳，職安法通過之後，人多錢多，職災死亡率降低速率卻趨緩。顯示主管機關政策方向與執行方式需要作深入檢討與變革。

（作者提供）

目前各部會業務推動，均有過分著重媒體曝光度的傾向，例如「職業安全衛生獎」計畫，常常不是廠商主動申請，反而需要主辦單位前去拜託，才勉為其難參與，只是頒給獎項再多，對於職安衛後段班廠商繼續發生職災沒有絲毫影響，但各部會樂此不疲，只要能將部次長送上場面熱絡的舞台，有媒體能見度，即算是完成任務。「職安法十週年慶」當然也是典型的媒體計畫，無助於職災降低。

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職安署5月份提出「2030職災減半計畫」回應讀者投書，顯然是空洞口號，因為職安署每年都該有減災計畫，但並無續降效果，這次提出5年長期支票，完全未說明和以前的減災計畫有何不同，為何這次可以產生減災效果？職安署需要提出一套令人信服的專業論述。不要忘記仍有相當死亡人數因為未加入勞保而形成「黑數」，勞動部應該積極清查，徹底釐清這部分黑數的影響程度，並擬定策略徹底排除這些黑數。事實上公教人員若工作性質有「勞動」屬性，也應該納入職災統計，此部分建議以並列方式呈現。

不要忘記仍有相當死亡人數因為未加入勞保而形成「黑數」，勞動部應該積極清查，徹底釐清這部分黑數的影響程度，並擬定策略徹底排除這些黑數。（資料照）

謹建議「職安法十週年慶」不能只有慶祝，更需要集思廣益，將老舊的思維與作法改革或拋除，不能因為「我是老長官提拔」而一成不變，需要務實面對更嚴峻挑戰，最少將勞工死亡率降至已開發國家的領先群，就像半導體製程年年更新，才會有更高的效能，或許改稱「職安法十週年勵進檢討會」更恰當。

（作者以序為台大公衛學院教授、雲科大環安系助理教授）

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