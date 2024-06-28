自由開講》降低建築物營造施工墜落職災的有效解方

◎彭瑞麟、呂良正、顏聰

依據勞動部公布的重大職災死亡率報告，2023年我國每10萬名勞工約有2.7人死亡，遠高於荷蘭、英國、日本的0.3~1.5人，且2.7人有一半是來自營造業。歷年資料顯示墜落約占營造業職災死因的六七成，勞動部於日前規劃今年為營造墜落打擊年，提出法規面的強化持續減災、促進健康、文化扎根、提高罰責等方針。唯基於專業與經驗，要降低營造業職災，除上述方針外，尚須強化基層法令執行面的措施，此可從營造商於建築物高風險安衛項目檢查之落實策略上著手。

勞動部於日前規劃今年為營造墜落打擊年，提出法規面的強化持續減災、促進健康、文化扎根、提高罰責等方針。圖為建築工地示意圖。（資料照）

營造業職災分為管理及力學專業兩類。管理類職災如墜落、感電等多項，係由工地主任負責。力學專業類職災有倒塌及崩塌二項，職災因設計引起由土木及結構技師負責，施工及材料品質則由工地主任負責。建築物法定監造人為建築師，但建築法中並未有對施工安全要求。若將整體營造業分成建築物及公共工程兩類，建築物因無安衛監造，墜落職災率常高達建築物所有職災的八成。對此高墜落職災試舉下例說明：一棟興建中的22樓建築物，3樓以上每層之：施工方式類似、需工期4星期、平均有100處開口未設護欄，則3樓以上20層共有2,000處開口。假設勞檢員查到開口缺失並改善20處，仍剩有1,980處開口缺失。若每處開口4星期內平均有20人次於旁經過，總開口計有39,600人次經過，勞工極易於開口墜落。

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有鑑於建築物墜落職災居高不下，勞動部職安署於民國107年針對底層執行面，提出為期五年的試辦計畫：「高風險安全衛生項目檢查落實之輔導計畫」，委託台中市政府勞檢處及雲科大營建系進行輔導兩家主要承攬建築物及一家公共工程為主的營造商。試辦計畫採用先秦法家思想之法、勢、術精神推動。依據「勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」，制定高風險安衛項目及工程特有災害檢查表（法）。檢查表具體執行重點有三：執行高風險安衛項目及特有災害檢查、全員工安、有缺失即停止作業及改善後即復工（缺失前、中、後拍照存證以作為敘獎依據）。受輔導之公司董事長須提供高額檢查績優獎勵金，且由總經理或執行副總負責推動（勢）。在術方面，僅著重「厚賞重罰」、「信賞必罰」之「賞」。先設置工地現場安衛監造績效獎勵辦法，以工地安衛監造工程師之檢查缺失數量及虛驚事故等作為評比量化依據，依競賽結果排名，第一名年底發放兩倍月薪之高獎勵金。其次設置各工地間安衛績效競賽之「類金安獎」辦法，獎勵對象為工地主任及安衛人員，也採高獎勵金及競賽排名方式發放（術）。

此試辦計畫執行結果，以其中一家營造公司為例，民國108年該公司於10個工地完成17,156次高風險安衛項目檢查，查出缺失6,499件。其中開口缺失5,593件，佔所有缺失之86%，此與一般建築物開口墜落缺失統計約八成接近。而該5,593件開口缺失經改善後，確能明顯減少勞工開口處摔落機會。試辦計畫執行三年後，三家參與計畫營造公司多能確實自行改善墜落開口缺失，均未發生死亡職災，顯示本試辦計畫執行績效相當理想。

綜合上述專業論析與實作經驗，適逢勞動部規劃今年為營造墜落打擊年，咸認要降低建築物營造施工墜落災害，可參採前述職安署試辦之「高風險安全衛生項目檢查落實之輔導計畫」的方法，於執行面推動輔導營造商於建築物施工時，全面自行執行高風險安衛項目檢查，應可有效降低建築物墜落職災傷亡率。

（作者以序為雲林科技大學營建工程系教授、臺灣營建研究院院長、中興大學土木工程學系名譽教授）

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