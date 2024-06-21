自由開講》請卓院長正視台灣外勞政策的危機

◎官文傑

自520賴清德總統就任即將滿月，行政院在卓榮泰院長的領導下穩紮穩打的逐漸步上正軌，但勞動部何部長多次有關外勞政策的發言，卻讓我們為新政府的相關政策捏一把冷汗！不知道是勞動部高階官員沒給部長足夠訊息，還是負責外勞政策訂定及執行的勞動力發展署不夠專業，才讓部長無法提出正確有效的外勞相關政策，真的是讓人感到遺憾！

台灣缺工是不爭的事實，盡速增加外勞輸出國及外勞的引進是勞動部的職責，我國和印度在2月16日簽屬兩國勞工引進MOU，結果至今4個月過去，兩國官員也開了多次會議，卻還是只聞樓梯響不見人進來！勞發署行政效率之差可見一般。多年前印度總理莫狄剛就任不久，即至沙烏地阿拉伯進行國是訪問，期間和沙國國王簽署雙邊勞工協議，在莫迪總理回國後，兩國即開放印度勞工的輸出，這期間兩國政府沒開會討論，也沒讓利益團體介入干涉藉機牟利，因為國際勞務的輸出入是國際貿易的一環，政府過度介入只會讓雇主或勞工多支付不必要的費用，這才是勞發署該注意及學習的癥結！

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台灣與印度雙方於今年2月16日完成「促進僱用引進印度勞工瞭解備忘錄」（ＭＯＵ）的異地簽署。圖為示意圖。（彭博，本報合成）

2016年由於勞動力發展署的錯誤政策，使得逃逸外勞總數從2016年的4萬多人，暴增至現在的8萬多人，已超國外勞總數的10%以上，卻還有挺外勞利益團體要求勞動部採用國對國方式引進外勞，但他們沒說的是韓國用國對國方式引進外勞，由於沒有仲介公司居間溝通、維護外勞權益，其外勞逃逸比率高達50%以上，這點倒是值得國人作為借鏡！逃逸外勞驟增，不但已造成嚴重社會問題，影響國人就業機會，更是對國家安全帶來嚴重影響！

此外，我們認同勞動部長何佩珊不提高非法雇主及仲介罰款的說法，因為提高罰款金額確實無法阻斷對非法外勞的需求，應該學學新加坡及香港，修法對非法雇主、仲介、容留者及逃逸外勞視情節輕重判處二個月至6個刑期，且不得易科罰金，如此才能擺脫逃逸外勞天堂的惡名！我們也藉此呼籲卓榮泰院長正視台灣外勞政策危機，因此責成勞動部在有關外勞政策的施政中，應再尋求更多外勞事務專業人員協助，檢討過時的外勞配額制度，開放更多行業引進使用外勞，並將就業安定費收歸國庫避免官商勾結，唯有如此才能讓我國的外勞政策有效步入正軌！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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