晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》不能光靠警察！「青春專案」需要大家齊力相挺

2024/07/02 11:49

◎陳啟濃

政府在暑假展開的「青春專案」，為了守護未成年的學生在漫長假期，不做出一些違法行為，以及不被犯罪集團所利用。警察加強娛樂場所的臨檢，成為「青春專案」宣示的指標意義外，社會各種身分的人士對青少年都必須共同負起保護的責任，才能發揮預防犯罪最大的效果。

圖為今年「暑期保護青少年-青春專案」從上週（29日）開始展開，大安分局警方前往轄區KTV等青少年較易聚集地點進行臨檢勤務。（資料照）

首先是父母絕對不能缺席，父母是青少年最早的老師，只要孩子未成年，都還是需要父母能夠善盡教育責任，在漫長的假期負起孩子的生活安排與陪伴指導的責任。在法令上對於青少年在假期涉足不正當場所的情況，應該要訂定法律加強父母親的責任，並搭配相關的處分條例，督促為人父母者善盡職責。

其次是學校的師長雖然放假也不能停止對學生關懷叮嚀的義務，老師應該常常跟家長與學生保持聯繫，掌握學生假期的生活狀況。學校如果能夠辦理更多元的假期活動，除了課業學習，安排戶外活動，提供運動、技能的訓練，對於預防青少年從事不正當活動，涉足不正當場所的情況，必然能大大的降低。對於用心安排學生假期活動的學校，政府部門也應以實質補助給予鼓勵。

最後是社會大眾也不可缺席，其實很多青少年犯罪行為是因為社會大眾的冷漠所造成，因為抱持「別人的孩子死不完」的自私心態，對於目睹青少年違法邊緣的行為冷漠以對。當然更惡劣者是犯罪集團，把青少年當作犯罪的工具，這都需要更多社會大眾，配合警察辦案，適時地關心、舉報與制止。

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書