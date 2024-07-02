自由開講》不能光靠警察！「青春專案」需要大家齊力相挺

◎陳啟濃

政府在暑假展開的「青春專案」，為了守護未成年的學生在漫長假期，不做出一些違法行為，以及不被犯罪集團所利用。警察加強娛樂場所的臨檢，成為「青春專案」宣示的指標意義外，社會各種身分的人士對青少年都必須共同負起保護的責任，才能發揮預防犯罪最大的效果。

圖為今年「暑期保護青少年-青春專案」從上週（29日）開始展開，大安分局警方前往轄區KTV等青少年較易聚集地點進行臨檢勤務。（資料照）

首先是父母絕對不能缺席，父母是青少年最早的老師，只要孩子未成年，都還是需要父母能夠善盡教育責任，在漫長的假期負起孩子的生活安排與陪伴指導的責任。在法令上對於青少年在假期涉足不正當場所的情況，應該要訂定法律加強父母親的責任，並搭配相關的處分條例，督促為人父母者善盡職責。

請繼續往下閱讀...

其次是學校的師長雖然放假也不能停止對學生關懷叮嚀的義務，老師應該常常跟家長與學生保持聯繫，掌握學生假期的生活狀況。學校如果能夠辦理更多元的假期活動，除了課業學習，安排戶外活動，提供運動、技能的訓練，對於預防青少年從事不正當活動，涉足不正當場所的情況，必然能大大的降低。對於用心安排學生假期活動的學校，政府部門也應以實質補助給予鼓勵。

最後是社會大眾也不可缺席，其實很多青少年犯罪行為是因為社會大眾的冷漠所造成，因為抱持「別人的孩子死不完」的自私心態，對於目睹青少年違法邊緣的行為冷漠以對。當然更惡劣者是犯罪集團，把青少年當作犯罪的工具，這都需要更多社會大眾，配合警察辦案，適時地關心、舉報與制止。

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法