自由開講》探討警匪追逐的「損益比」！

◎陳學獎

警匪追逐既驚險又刺激！但是卻存在著許多的高風險！歷年來也發生許多「車毀人傷亡」的案例。自從「警械使用條例」在111年修法放寬後，經警政署調查112年1至10月員警用槍情形資料統計，發現現職年輕員警在執勤中，用槍機率比資深員警來的高，用槍的狀況以盤查逃逸事件居多。

警察抓壞人本是天經地義，但古人說：「窮寇莫追、逼虎傷人」，旨在告誡「狗急會跳牆」！執法追緝者千萬要小心。警匪追逐所衍生的交通意外，不僅導致許多員警車毀人傷，以及無辜路人遭受波及，甚至重傷或成了植物人等不幸事件。維護社會治安及秩序固然有其正當必要性，但是執法過程的安全及追求績效成本的「損益」，是值得警政當局去做精算比較的。

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警匪追逐示意圖，人物與本文無關。（資料照／記者翻攝）

嚴格而言，台灣道路路幅均不甚寬廣，車輛往來又頻繁，且駕駛人的技術反應不一，連警察駕車執勤都會被撞。當員警面對不明狀況之人車逃逸時，切勿一昧地往前衝，或許有的僅係單純交通違規，也有可能身繫重罪或攜有犯罪物品者。諸多的不確定因素及危險情境，都是發動追逐時，當下必須立即判斷的。

現階段警政署尚未擬定「警匪道路追逐狀況應對訓練」的SOP計畫，各單位主官也只能消極叮嚀所屬「不要追車」！但卻同時積極要求「績效」。試想，沒有主動盤查追緝，焉能有破案績效產生。故要「馬兒好又要馬兒不吃草」的論調，著實令人感到非常矛盾！

祈望員警未來在面對人車逃逸或衝撞時，能有一套「合理及客觀」的應變戰術訓練，而不再是盲亂的持槍從車後無效的射擊，因為那只會造成更大的傷亡，亦無法迫使車輛停車受檢。執法人員的養成訓練及勤務裝備，都是耗費國家不眥的公帑，失去一時的績效，可以再佈局查緝。倘若因不當追緝而造成警察傷亡、警車毀損，甚至無辜民眾的傷亡而導致國賠，這些都是政府財政預算的損失，也是當事者一輩子的遺憾，不得不審慎重視！

（作者為警察）

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