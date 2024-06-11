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自由開講》搏命員警考績乙等 看出公務人員考核制度的荒謬

2024/06/11 13:45

◎陳啟濃

雲林有位頭部受傷還搏命保護所長的警員，年度考績卻得到乙等。議員在議會質詢為他抱不平，警察局長說應該是過程有疏忽。局長不敢說出事實真相，因為公務人員目前的考核制度，奉行所謂的「25%」考乙的陋規，不僅無法增進工作績效，甚至還成為打擊士氣的考績「大風吹」。

去年10月，林俞宏（右）因與謝姓通緝犯駁火導致頭部受傷，時任局長林故廷（左）前往慰問。（雲林縣警察局提供）

時代都已經進入A I的資訊社會，公務體系卻是最保守最不知長進的體制，本來公務人員的表現，可以整體性的以具體表現呈現出來，甚至用量化做評比，卻因為制度的僵化，以及長官的怠惰，大家每年的考核都採用「乙等25%」的輪替制度。

這種有如「共產制度」的人人有機會考乙的制度，表面上是公平方式，實際上卻是成為打擊士氣，汰優獎劣的反淘汰機制。因為有些單位人員過少，兩年輪一次考乙，主管又佔單位名額，吃香喝辣，辛苦的是同仁，受到保障的是長官，如何讓人心服口服。

況且這是變相限制大家認真付出的制度，因為我再多麼努力付出，還是要跟那些摸魚打混的人輪流被考乙，滿腔熱血的服務態度能夠堅持多久。然而從另一個角度思考，倘使主管有心運用良好的激勵措施，單位人員都能積極表現認真付出，為何不能鼓勵每個人，讓大家都能得到甲等的考評，甚至有更優厚的實質激勵。

（作者為教育人員

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