健康醫療網》婦右手沒力，竟與《淚之女王》同病！機警醫這樣做救回一命

大腦組織內部分布的膠質細胞，是腦部重要支持組織，一旦生成惡性腫瘤則被稱為惡性神經膠質母細胞瘤，是腦癌的一種，生長快速，會破壞並侵襲正常的組織，目前致病機轉不明。

韓劇《淚之女王》女主角罹腦疾「雲狀細胞瘤」而失憶，劇情賺人熱淚，然而現實生活中並沒有「雲狀細胞瘤」的命名，比較符合實際腦瘤醫學的名稱應該是「惡性神經膠質母細胞瘤」。

韓劇《淚之女王》女主角罹腦疾「雲狀細胞瘤」而失憶。（翻攝自tvn_drama官方IG）

淚之女王疾病 正名為惡性神經膠質母細胞瘤

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大腦組織內部分布的膠質細胞，是腦部重要支持組織，一旦生成惡性腫瘤則被稱為惡性神經膠質母細胞瘤，是腦癌的一種，生長快速，會破壞並侵襲正常的組織，目前致病機轉不明。腫瘤壓迫腦組織，可能造成顱內壓上升與腦水腫，輕忽恐危及生命。

化學與放射線治療＋藥物治療 無力症狀獲得改善

宜蘭一名55歲婦女今年過年前忽然發現右手無力，密集復健、服藥仍無改善，還進行了昂貴的頸椎人工關節置換手術，卻也未見好轉，最後連右腳也跟著無力。求助無門下，來到羅東博愛醫院急診求助。急診醫師發現情況有異，安排腦部檢查竟發現婦人顱內有浸潤性的腦瘤，週邊的腦組織已出現水腫，腫瘤壓迫也造成腦壓上升，當時狀況並不樂觀。

在與家屬討論後，神經外科許詠鈞醫師以精密的導航定位手術為婦人進行腦腫瘤切片手術。手術過程中，醫師盡量在保有完善神經功能下，進行腫瘤細胞切片，所幸過程順利，術後病理報告也確定診斷是惡性神經膠質母細胞瘤。確定疾病後，腦腫瘤醫療團隊為病人搭配準確的化學與放射線治療，並使用降腦壓藥物，病人右側無力症狀得到改善。

腦部疾病症狀多 醫：準確鑑別難度高

許詠鈞醫師表示，腦部的腫瘤在不同位置可能產生不同的症狀，如個案病人右側肢體無力，是因腦瘤靠近腦部運動區域，噁心想吐是因為腦瘤壓迫腦壓升高導致。

他進一步解釋，診斷與判別常是腦疾醫療過程中最有挑戰的一環。這次幸虧急診醫師細心問診，發現病人症狀不只右手沒力，還出現噁心想吐症狀，第一時間判斷病人腦部可能有病灶，因此緊急會診神經外科，以神經學檢查搭配高解析度的核磁共振檢查，為病人做出正確的醫療處置，救回一命。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 婦右手沒力，竟與《淚之女王》同病！機警醫這樣做救回一命

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