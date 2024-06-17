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健康醫療網》日本爆「食人菌」疫情！今年近千人感染創新高 但台灣尚無特殊疫情

近期日本爆出A型鏈球菌感染疫情，病例累計超過900例，創下新高。
2024/06/17 14:44

被稱為「食人菌」的A型鏈球菌，近期在日本爆出感染疫情。根據日媒《讀賣新聞》、《NHK》報導，今（2024）年日本A型鏈球菌感染已累計超過900例，創下1999年以來統計新高。

不過，台灣目前並沒有A型鏈球菌特殊疫情，疾管署發言人曾淑慧表示，根據疾管署實驗室傳染病自動通報系統（LARS）監測，今年第1－22週，每週A型鏈球菌檢出件數為22－36件，和近4年趨勢相當。

根據日媒《讀賣新聞》、《NHK》報導，今（2024）年日本A型鏈球菌感染已累計超過900例，創下1999年以來統計新高。（https://www.freepik.com/）

日多人染A型鏈球菌　毒性休克症候群個案數增3倍

綜合日媒報導，目前日本已有多人感染A型鏈球菌，出現高燒、四肢腫脹、疼痛等症狀，甚至因此引發鏈球菌毒性休克症候群（STSS），死亡率可達30－50%。東京衛生官員表示，日本鏈球菌中毒休克症候群病例數已創下歷史新高，今年患者數是去年的3倍。

根據日本國家傳染病研究所統計，年長者、有慢性病史者為高危險群，容易在感染後產生鏈球菌毒性休克症候群，不過50歲以下的患者也有持續增加的情形。

東京女子醫科大學傳染病學教授菊池賢表示，雖然A型鏈球菌感染者增加的原因目前並不清楚，但新冠疫情趨緩、防疫政策鬆綁等，可能對此次A型鏈球菌流行有一定的影響。

A型鏈球細菌如何預防？　台灣有無相關疫情？

疾管署表示，A型鏈球細菌是一種常見細菌，可透過飛沫及接觸傳播，可能會造成肺炎、菌血症、肌炎、壞死性筋膜炎、關節炎、骨髓炎、腦膜炎、敗血症等侵襲性疾病，或是引發毒性休克症候群產生低血壓及器官功能異常（如：腎功能異常、肝功能異常、急性呼吸窘迫症、壞死性筋膜炎／壞死性肌炎等）。

若要預防A型鏈球細菌需要注意手部衛生、呼吸道禮節。不過根據疾管署監測資料來看，台灣A型鏈球細菌感染情況並沒有異常上升的趨勢，民眾不用過度擔心。

而曾淑慧發言人也表示，為及早發現新的致病病原株，疾管署也會持續針對侵襲性鏈球菌感染個案的菌株做基因定序，以了解主要病原株致病力與傳播力狀況。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 日本爆「食人菌」疫情！今年近千人感染創新高　但台灣尚無特殊疫情

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