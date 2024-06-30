健康醫療網》小孩比你想像的還怕熱！醫教「熱傷害緊急處置3要點」：輕忽恐奪命

熱衰竭的特點為身體摸起來很熱，但手腳濕冷，體溫量測多低於40度；到了中暑程度時，皮膚則呈現發紅乾燙狀態，體溫多高於40度。中暑的死亡率高達3至8成，不可不慎。

聯合國指出，地球正式進入「沸騰時代」，各地氣溫屢創新高，造成「熱傷害」的機率大幅上升，就醫人次逐年倍增，尤其孩童為好發族群，家長不可輕忽！

0-3歲體溫調節中樞未成熟 最怕熱傷害

熱傷害進程快速，程度由輕到重依序為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及中暑，症狀則從臉部發紅、口乾舌燥開始，若未適時補充水分與電解質，會演變成頭暈、反胃、尿液減少、抽筋、甚至暈厥。台北慈濟醫院兒科加護病房邱馨慧主任提到，尤其是0-3歲的嬰幼兒，因體溫調節中樞尚未發育成熟，稍不留意就會致命。當孩子出現冒冷汗、手腳冰冷、意識不清及心跳加速等症狀時，即已進入熱衰竭狀態。

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邱馨慧主任強調，熱衰竭的特點為身體摸起來很熱，但手腳濕冷，體溫量測多低於40度；到了中暑程度時，皮膚則呈現發紅乾燙狀態，體溫多高於40度。中暑的死亡率高達3至8成，不可不慎。

聯合國指出，地球正式進入「沸騰時代」，各地氣溫屢創新高，造成「熱傷害」的機率大幅上升，就醫人次逐年倍增，尤其孩童為好發族群，家長不可輕忽！（https://www.freepik.com/）

「三要點」舒緩熱傷害 務必留意孩童是否清醒

針對夏日發生熱傷害該如何舒緩孩子的症狀，邱馨慧主任提供三點處置方式：

（1）轉移至陰涼透風的環境

（2）適時補充水分電解質，但若孩子非清醒狀態，切勿將水倒入口中，否則易造成吸入性肺炎

（3）去除或解開孩子的衣服，使用冰枕、冰袋、退熱貼，敷貼在後頸、腋下、背脊、關節等處，幫助散熱降溫

熱傷害「可」預防！ 炎炎夏日切勿忽略孩童疲憊、尿量少

炎夏來臨，邱馨慧主任特別提醒，預防重於治療，進行戶外活動時務必記得穿著輕便、淺色、透氣、寬鬆的衣服，輔以防曬乳、遮陽帽或陽傘等防曬，並隨時補充水分，同時留意孩子的精神活力及排尿狀況。若活動力明顯減退、精神狀況疲憊或是尿量減少，家長一定要提高警覺，及時補充水分和電解質，才能夠避免憾事發生；若症狀已經嚴重到影響孩童意識，即便體溫量測不到高溫，也必須儘早送醫，及早治療。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 小孩比你想像的還怕熱！醫教「熱傷害緊急處置3要點」：輕忽恐奪命

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