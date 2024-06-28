晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國海漂豬屍現世 果然是病毒帶原體

2024/06/28 16:30

◎陳俊

金門縣防疫所將發現海漂豬屍執行檢體採樣及消毒作業，就地焚燒掩埋，（金門縣防疫所提供）

近日金門烈嶼鄉青岐港岸際發現一隻中國漂流豬屍，經防疫所採樣送檢後，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，也是今年首起檢出案例，豬肉是台灣民眾常食的肉品，一旦受到疫情的影響，不僅有食安問題，也會影響畜牧業發展，畜牧業是台灣農業重要產業，受到疫情擴散的影響，可能造成相關行業的產值下降，進而影響人民生活。

豬畜業的損失對台灣的出口市場也將產生負面影響，台灣的豬肉出口市場在國際佔有一席之地，若受到疫情威脅，可能導致對外出口中斷，進而影響台灣產品在國際的競爭力，將對台灣農業的發展和經濟穩定傷害甚鉅，我國政府和相關部門應積極面對和制定相關措施，以減輕整體事件對經濟帶來的負面影響。

回顧幾年前中國新冠疫情爆發，不僅對全球衛生和經濟造成重大波及，也凸顯疫情對全球社會的傷害，新冠病毒席捲全球，全世界都生活在恐懼中，各國紛紛實施封城、限制出行等措施以應對病毒擴散，這次又爆出中國豬瘟現世，可見中國就是疫情帶原體，中國的疫情重創全球經濟體系，影響市場供應鏈、貿易及產業發展等，這種連鎖疫情提醒我們，各國應共同合作並加強監管，防止疫病擴散，以維護全民健康和經濟穩定。

台灣政府應重視疫情和食品安全，並採取多項防疫措施，除強化邊境檢疫外，政府應強化對進口產品和海洋資源的監控，以確保食品衛生安全，此外，政府也應積極推動相關單位合作，整合資源，加強疫情監管和控制措施，大幅降低疫情和食品安全問題對台灣社會和經濟的影響，以確保人民健康和國家安全。

（作者為國際情勢研究員）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書