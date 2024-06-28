自由開講》中國海漂豬屍現世 果然是病毒帶原體

◎陳俊

金門縣防疫所將發現海漂豬屍執行檢體採樣及消毒作業，就地焚燒掩埋，（金門縣防疫所提供）

近日金門烈嶼鄉青岐港岸際發現一隻中國漂流豬屍，經防疫所採樣送檢後，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，也是今年首起檢出案例，豬肉是台灣民眾常食的肉品，一旦受到疫情的影響，不僅有食安問題，也會影響畜牧業發展，畜牧業是台灣農業重要產業，受到疫情擴散的影響，可能造成相關行業的產值下降，進而影響人民生活。

豬畜業的損失對台灣的出口市場也將產生負面影響，台灣的豬肉出口市場在國際佔有一席之地，若受到疫情威脅，可能導致對外出口中斷，進而影響台灣產品在國際的競爭力，將對台灣農業的發展和經濟穩定傷害甚鉅，我國政府和相關部門應積極面對和制定相關措施，以減輕整體事件對經濟帶來的負面影響。

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回顧幾年前中國新冠疫情爆發，不僅對全球衛生和經濟造成重大波及，也凸顯疫情對全球社會的傷害，新冠病毒席捲全球，全世界都生活在恐懼中，各國紛紛實施封城、限制出行等措施以應對病毒擴散，這次又爆出中國豬瘟現世，可見中國就是疫情帶原體，中國的疫情重創全球經濟體系，影響市場供應鏈、貿易及產業發展等，這種連鎖疫情提醒我們，各國應共同合作並加強監管，防止疫病擴散，以維護全民健康和經濟穩定。

台灣政府應重視疫情和食品安全，並採取多項防疫措施，除強化邊境檢疫外，政府應強化對進口產品和海洋資源的監控，以確保食品衛生安全，此外，政府也應積極推動相關單位合作，整合資源，加強疫情監管和控制措施，大幅降低疫情和食品安全問題對台灣社會和經濟的影響，以確保人民健康和國家安全。

（作者為國際情勢研究員）



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