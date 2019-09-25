自由開講》中國連非洲豬瘟都不能控制，那還能控制什麼呢？

陳近峰

中國豬瘟去年底爆發至今，已近一年，目前仍持續延燒當中。主要原因有二，北京當局對未爆發豬瘟的區域隱匿疫情，對已爆發的區域強調「豬瘟不傳人，可以安心食用」，讓民眾持續購買病豬；病豬從市場到廚房，再到餐桌，最後變成廚餘，廚餘則成為健康豬隻的下一餐，而帶有病毒DNA的下一餐也就成為「最後的晚餐」。

因此，非洲豬瘟疫情連環爆，豬隻愈殺愈多，供給驟降，需求上升，導致價格暴漲。

從近期不少知名的中國美食YouTuber的影片中，例如：王剛、苗阿朵，不斷提到中國市場豬價高漲，「如不是為了拍片，根本不會想買豬肉」。而美食作家王剛更是透露，目前成都重慶，豬肉零售價為35塊人民幣/1斤，引起不少網民感慨：沒想到中國改革開放，經濟起飛之後，竟然會回到讓人民連豬肉都吃不起的一天。

中國非洲豬瘟疫情連環爆，豬隻愈殺愈多，供給驟降，需求上升，導致價格暴漲。（路透）

豬肉35塊人民幣/1斤是什麼概念？

以今日匯率來算，約150塊台幣。這個數字非常驚人，台灣豬肉零售價約為120塊台幣/1斤，但台灣的人均GDP為5萬多美金，中國的人均GDP僅2萬美金不到，換算成物價指數，中國人必須用高於台灣人2.5倍的價格買同樣1斤的豬肉，概念大概是一碗30塊台幣的滷肉飯，一夕漲價到70塊台幣！平常漲個5元，就足以引發民怨，完全無法想像一次漲40元，會造成怎樣的暴動。

然而，今年8月，中國公布各地豬價時，當時各地豬價約莫還在10-12塊人民幣，約50塊台幣。短短一個多月豬價漲幅高達300％，而這個漲幅仍持續上升當中。雖然中國已開始從各國進口豬肉，試圖填補供給缺口，壓低豬價，但非洲豬瘟一日不撲滅，豬價一日不會下跌，這是很簡單的道理，只有中國不懂，還持續放任豬農與肉販做「殺頭的生意」，最終只會迎來連最後一頭豬都不剩的局面。

中國還能從哪裡進口豬肉呢？

目前，鄰近中國的亞洲各國，除了日本及台灣，紛紛淪陷，成為非洲豬瘟疫區。日本、台灣因強力防疫非洲豬瘟有成，且有地緣之利，成為最有潛力出口豬肉給中國的國家。只要台灣這次口蹄疫拔針成功，台灣豬重新外銷國際後，無需擔心沒有客戶，因為豬瘟蔓延、豬價高漲的中國，哪怕是跪著也要成為台灣的客戶。

過去中國經常用施捨、施壓的政治訂單，不僅矮化台灣主權，同時羞辱農民的辛勞成果。這次我們終於能在這場農業戰中，利用台灣豬扳回一城。而可悲的中國，也會因為北京當局的無能，從滿手好牌，到一夕全輸。泱泱大國，連非洲豬瘟都不能控制，那還能控制什麼呢？

（作者為屏東長治青年豬農）

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