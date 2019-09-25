自由開講》黨產會與促轉會應加把勁！

◎鄧鴻源

行政院黨產會在婦聯會財務資料中首度查出，蔣宋美齡在90年代赴美遠居紐約後，每月接受婦聯會1萬2500元美金奉養，婦聯會名下財產被匯出供養「蔣夫人」。

婦聯會今年初曾舉辦向蔣夫人致敬老照片展，行政院黨產會已查出，蔣宋美齡在90年代赴美遠居紐約後，每年接受婦聯會1萬2500美金奉養，婦聯會名下財產被匯出供養「蔣夫人」。（資料照）

據美國媒體報導，杜魯門總統在1950年代受訪時表達不滿，指蔣家把美國送給國民政府10億元美金，偷取了7.5億美金，用在投資紐約、巴西聖保羅的房地產。既然如此，為何婦聯會還需每月給她1萬2500元美金奉養？婦聯會的錢怎麼來？不就是加工區女工的血汗錢與許多民眾的不樂之捐嗎？

婦聯會前身是蔣介石之妻宋美齡成立的「中華婦女反共抗俄聯合會」，用於照顧隨著國民政府到台灣的軍眷和許多陣亡軍人的遺屬，後來再改名「中華婦女反共聯合會」，1996年改為婦聯會。如果都用來勞軍，有無歷年來明細？為何剩這麼多錢？是否還有更多錢藏在人家不知道的地方？蔣宋美齡最後坐了一架專機，奔向美國，帶了多少美金或黃金？國民黨總是假公濟私A國家與人民的錢，卻老愛批評別人貪汙，是否更可恥？

婦聯會見證了台灣1949年後的歷史，但能夠執行這麼多工作，主因是當年的資金「黨國不分」，像是1955年國民黨主導的台灣省進出口商業同業公會強徵收勞軍捐，大部分交給婦聯會，連電影票附徴的也是（進出口公會則以手續費之名，抽佣金5％，另延遲撥繳，尚有年息至少5％的利息油水）也因此有了現今外界對婦聯會龐大資金的質疑，其實不用懷疑，婦聯會上千億實收捐款（資產）99.99%來自勞軍捐和其孳息，頂多只有0.01％是後期所收的「會費」。

婦聯會見證了台灣1949年後的歷史，但能夠執行這麼多工作，主因是當年的資金「黨國不分」（資料照）

單單一個婦聯會就如此包山包海，富可敵國，至於救國團與其他黨營事業全部加起來，每年總共獲利更嚇人，可說是當庫通國庫，難怪兩蔣給人很「清廉」的感覺，不用「歪哥」，不需與企業人士往來，每年選舉卻有許多企業自動捐大筆政治獻，沒人敢說是賄絡，只因為兩蔣自認在當「皇帝」，誰敢過問？可說率天之下，莫非「皇產」，要甚麼有甚麼，何必貪汙？否則全台各地兩蔣的行館與別墅怎麼來？為何阿扁花自己錢買房就是貪汙？國民黨是否欺人太甚？

德國實施轉型正義後，德共的財產都歸還國家與人民，因為後者都是掠奪自人民的財產，司法官也都打包回家吃自己。相較之下，台灣的改革步伐似乎比人家落後許多。如今已有好的一步，因為黨產會與促轉會的努力已經有些成績。期盼後續加緊努力，將所有國民黨與其附屬組織的不意財產要回來，以幫助當年犧牲青春為台灣賺取大量外匯的加工區勞工，度過貧困的晚年。韓某人口中的苦人，就是受國民黨剝削的這些勞工，還有臉怪罪小英政府嗎？

總之，黨產會與促轉會應加把勁，將所有國民黨與婦聯會不法黨產收回，挹注勞工退休金或青年創業基金，才能讓大家發大財。反觀韓某人只會瞎掰，還說要恢復軍公教18%，可知恥嗎？

（大學教授）

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