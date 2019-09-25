自由開講》自己的國家外交自己救！德國國會請願連署

吳兆熊

最近有德國民眾向德國國會提出請願案「Petition 95643」，要求德國政府承認台灣，並與中華民國（台灣）建交。這個請願案需要在10月9日為止達到50,000人連署才能成案，並約束德國政府針對連署內容回應。目前已經有33,108人連署。最重要的是，連署人並不需要是德國人，任何國籍的民眾都可以參與連署。

圖片來源：TaiwanWarmPower Facebook

你如果有興趣參與連署，請按照以下介紹的步驟操作。先前，劉威良先生在民報已撰文介紹過此次連署，並將這份連署書從德文翻成中文，以便大家連署。但之後，該連署書有稍作更改，因此我就將最新版的連署書（e-petition）的步驟，參考劉威良先生的版本加以補充更動。進行連署步驟如下：

第一步：請先點選進入「德國國會請願案連署網站」。

這個網頁的標題是「建立與中華民國（台灣）的外交關係（Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zur Republik China （Taiwan））」。

在左下方，你會看到一個讓人點選的小框框，寫著「Petition mitzeichnen（請願連署）」，小框框裡有一個圖形，一支蠟筆在紙上畫畫。這裡是讓你點進去報名連署之處。

在還未點進去之前，可以先看看已經有多少人連署，這是在右邊中間的一個小欄，列著：Anzahl

Online-Mitzeichner 33108（上網連署統計33,108人，此為9月24日時的連署人數，隨時更新累計）。

第二步：現在就按下「Petition mitzeichnen」。

新的頁面出現：左上角選單寫著「Ich bin bereits registriert（我已經註冊了）」；下方則寫著「Ich bin

neu hier（我是新來到這裡）」。

第三步：請按下方的「Ich bin neu hier」。

新的頁面出現，標題為「Anmelden/Registrieren （Enrolling/Registering） （參加連署/註冊）」。這一頁就是要你填入你的個人資料。

注意！在這一頁，凡是項目的後面有打一個小星號「*」的，都必須填；沒打星號的，就可跳過。因為是線上連署，因此它只接受你的Email address為註冊單位。例如夫妻兩人，就需要使用兩個不同的Email註冊，這樣就有兩票。

1. Email Addresse*（等於英文Email address）──請填你的email address。

2. Passwort*（等於英文Password）──請打造一個新的password，它的條件是：至少8位，並含至少各一個英文字母大寫、小寫、數字、和特殊符號（例如_#@*+?!-$）。注意：請不要使用你的銀行、信用卡、電郵等等你已經有的password。這個新造的password只專用在這個連署而已。

3. Passwort wiederholen*（等於英文Password repeat）──請重複填入剛剛造好的 password。

4. Pseudonym──跳過。

5. Ich möchte im Forum mit meinem Pseudonym auftreten──跳過。

6. Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen.*（我已閱讀個資保護條文並已知悉）──請在框框上打勾。

7. Ich erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.*（我同意使用條件）──請在框框上打勾。

8. Anrede（稱呼）──可以跳過，也可以點選Frau（Mrs.，夫人）或Herr（Mr.，先生）。

9. Titel（職位）──跳過。

10. Vorname*（等於英文First name）──填入你的英文名。

11. Nachname*（等於英文Last name）──填入你的英文姓。

12. c/o──跳過。

13. Straße, Hausnr.*（等於英文Street name、house number）──填入你現在的住址街名和號碼。

14. PLZ*（等於英文Zip code，郵遞區號）──填入你的 Zip code 郵遞區號。

15. Ort*（等於英文City/Town）──填入你的城市名。美國連署者，請加上州名。

16. Land*（等於國家）──下拉畫面，點選：TW - Taiwan、US - Vereinigte Staaten 等等。

17. Organisation──跳過。

18. Telefon──跳過。

最後，按下「Jetzt registrieren（等於英文Now register）」──現在註冊。

第四步：上面完成後，你會在自己的Email帳號中收到一封以德文書寫的確認郵件。信函中有一個相當長而且藍色字的超連結，點下這個連結，才能啟用（activate）確認你的帳號，請大家一定要記得完成此步驟，這樣才算大功告成，否則將功虧一簣。

當你連署完成後，請介紹你的親朋好友也來一起連署。自己的國家外交自己救！

（作者為美國大學名譽教授）

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