自由廣場》嚴防中國「支原體」肺炎禍台

◎ 缺理

近期，中國各地盛行的「支原體」肺炎持續引起關注，專家預估十一月可能達到高峰。但與此同時，似乎中國當局的反應和防範手段並不足夠，讓人擔憂是否再次面對一場嚴重疫情的爆發。

從數據看，北京、上海等地的疫情蔓延速度令人震驚，疫情像野火燎原，迅速地感染了大量居民。網上流傳的片段更展現了患者如雲的醫院場景，排隊、擁擠，等待診斷的民眾一眼望不到頭。考慮到疫情的嚴重性，浙江、江蘇和陝西等地的學校也紛紛採取了暫停課業的措施。而中國當局宣稱的「支原體」肺炎，其強烈的傳染性和持續期，使得許多患者、尤其是小朋友，疾病從輕症迅速變成了重症。

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然而，這並不是「支原體」肺炎首次在中國出現。每當冬季將近，這種肺炎似乎都與中國有不解之緣。今年更被稱為肺炎黴漿菌感染症的「盛大之年」，這使得判斷和預防更加困難，因兩者都具有類似的症狀，如發燒、咳嗽等，讓許多患者在病初時難以識別。

最令人關注的，是中國當局對這次疫情的應對態度。回想當初新冠病毒初現時，中國當局的應對方式受到國際批評。如今，「抗生素」對「支原體」肺炎幾乎束手無策，更別說目前還沒有專門針對此疾病的疫苗。許多中國網友表示，他們擔憂這是否是新冠病毒的另一種型態或是變種。

南京、鄭州的家長更是對孩子的病情感到不安，據微博上的分享，有的孩子因此病狀發燒已高達四個月。這些令人揪心的報導不僅增加了民眾的不安，也引起了國際社會的關注。

當台灣看著中國這場「肺炎盛宴」，我們必須深思：在全球化的時代，交流已成為常態，我們也應提高警覺，嚴格把關、加強監測，以防止「病毒交流」。這波「支原體」肺炎疫情不只是中國的警鐘，也是對全世界的提醒。畢竟，世界才經歷過一場「武漢肺炎」的蹂躪，每個國家都應牢記：在追求經濟發展和文化交流的同時，健康才是最重要的資產，沒有人想再經歷一次疫情災難。

（作者從商）

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