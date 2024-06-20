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自由開講》假國防部問卷騙個資！小心中共陰謀

2024/06/20 21:30

◎陳俊

國防部透過臉書指出，網路流傳一份「假問卷」，其目的是套個資，呼籲大家千萬別出賣自己。（取自國防部發言人臉書）

中共長期以來被指控侵犯他國的資料隱私，包括竊取個人資料與盜取商業機密，如中共曾透過釣魚郵件、惡意軟體與網路攻擊等手段，竊取他國政府機構、企業與個人的敏感資訊，此外，中共還涉嫌進行大規模的資訊監控，侵犯民眾的隱私權，這些行為展示中共對個資盜取不擇手段，顯示其對資訊戰的規模之大，因此近期有關利用國防部名義冒用的虛假問卷一事，令人不禁懷疑是否為中共的陰謀手段。

這份利用國防部名義冒用的虛假問卷，旨在騙取民眾個人資料，中共可能是慣犯，包括竊取個人資料與盜取商業機密，這份假問卷不僅對個人隱私構成風險，還可能對國家安全造成影響，由於問卷冒用國防部名義，也可能導致誤解與混淆，影響國家機密資訊的保密性，因此，民眾應警惕並拒絕填寫任何未經證實的來源資料，在保護個人隱私的同時也盡一份心力維護國家的安全與利益。

此外，中共利用資料隱私將進行政治騷擾的行為屢見不鮮，其手段包括監控個人通訊、網路活動，甚至利用假帳號進行虛假資訊傳播以幹擾與影響社會秩序，這些行為損害公民的言論自由與政治參與權，中共透過對資料隱私的不當利用，嘗試控制資訊流通，壓制異議聲音，打壓持不同政見者，進而維護其政權穩定，這種違反個人權利的行為實際上也是對人權與民主價值的挑戰，需要國際社會共同關注與抵制。

為保護個資安全並防止中共等惡意組織的騙術，每個人應該提高警惕，避免洩露個人機敏資料，建議在網路操作中要注意保護個人帳號與密碼，確保使用安全的網路連線，避免點選不明來源的郵件連結或下載附件，另應定期更換密碼、加強個資保護意識，避免隨意填寫來歷不明的問卷或提供個人資訊給不信任的第三方，此外，國家層級也應加強相應法律法規建設與執法力度，加大對個資保護領域的打擊力度，防止個人資料被濫用，同時，國際社會也應加強合作，共同防範跨國組織對個資的侵害行為，維護全球網路安全與人權，透過個人與國際間的共同努力，才能更有效地保護資料隱私，防止中共等惡意組織行騙。

（作者為國際情勢研究員）

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