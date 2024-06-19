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自由開講》政治誘餌還是經濟誘惑？臺灣藝人揭中共統戰新策略

2024/06/19 09:00

◎茜茜

近期多位臺灣藝人接連披露收到來自北京慈光影視傳媒公司的信件，內容涉及發布特定政治信息以換取中國工作機會，甚至邀請藝人組黨參政，這一現象引發了社會關注，也揭示了中共對臺統戰的新手段；觀察近年來中共對臺灣藝人的統戰策略，包括經濟誘惑、文化滲透和政治壓力，臺灣應如何有效應對和反制，成為當前重要議題。

中共對臺統戰策略的演變與升級

中共對臺統戰策略經歷了多年的演變，從早期的宣傳和文化交流到現在的經濟利益和政治壓力；近年來，中共更注重利用臺灣藝人的影響力，通過他們傳遞特定政治信息，影響臺灣民眾的觀點和選舉結果，這次事件中，北京慈光影視傳媒公司通過經濟誘惑和政治參與的承諾，試圖拉攏臺灣藝人，顯示出其統戰策略的升級與細化。

長期關注國際時事的反共Youtuber「八炯」，也於昨（16）日曝光中共台灣藝人和網紅發出的「合約書」，內容再度引起大眾熱議。（圖擷取自「攝徒日記Fun TV」YouTube）

臺灣藝人的統戰手段解析

對於臺灣藝人，中共採取了多種統戰手段，包括邀請參加中國的商業活動、影視作品合作、提供高額酬勞等經濟誘惑；此外，中共也會利用文化交流活動，讓臺灣藝人參加各種官方組織的活動，從而在潛移默化中影響他們的政治立場，這次北京慈光影視傳媒公司的信件，便是一個典型的案例，顯示出中共如何通過經濟利益和政治誘餌來實施統戰。

臺灣應對中共統戰的策略與措施

面對中共對臺藝人的統戰手段，臺灣需要採取多方面的應對措施；首先，政府應加強對藝人和公眾的教育，提升對統戰手段的警覺性，並強調藝人作為公眾人物的社會責任；其次，應完善相關法律法規，對接受中共統戰的行為進行監管和懲處，確保國家安全和社會穩定；此外，媒體和公民社會也應該加強對統戰行為的揭露和批判，形成對抗統戰的社會共識。

加強國際合作，共同抵制中共統戰

除了國內的應對措施，臺灣也應加強與國際社會的合作，共同抵制中共的統戰行為，可以通過國際組織和多邊平臺，揭露中共對臺灣和其他國家的統戰手段，爭取國際社會的支持與合作；同時，應與民主國家分享應對統戰的經驗和策略，共同維護國際秩序和民主價值，這不僅有助於提升臺灣的國際地位，也能有效打擊中共的統戰行為。

最後，中共對臺統戰手段的不斷升級，尤其是針對臺灣藝人的經濟誘惑和政治誘餌，對臺灣的政治和社會穩定構成了潛在威脅，臺灣應通過教育、公民監督、法律完善以及國際合作等多種方式，全面抵制和反制中共的統戰行為，確保臺灣的民主制度和社會穩定不受干擾。

（作者為研究生

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