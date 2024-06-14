自由開講》用習近平思想訓練的AI會爛尾！

◎章天亮

中國網信辦日前推出一款號稱通過習近平思想理論檢驗的AI聊天機器人，稱其智慧問答功能保證生成內容的權威、準確。報導說「這一模型目前雖然只是一款內部宣傳和學習工具，但一旦推廣可能成為AI時代中國輿論的框架標準；讓AI機器人以自然的語言重複陳腔濫調更是反映出中國目前言論環境的荒謬。」

換句話說，網信辦這麼做是為了保證中國的輿論要經得起這款AI的檢驗，並以此為基礎採取刪帖封號等措施。我覺得網信辦這麼做麻煩大了，至少有兩個嚴重的問題網信辦解決不了。我可以斷言，這個工程要麼爛尾，要麼網信辦被整肅。

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根據美國之音的報導「主管中國網路審查的中國『網信辦』主辦的《中國網信雜誌》，微信公眾號5月21日（星期二）宣佈，網信辦組建的研究機構開發了一款『網信研究大模型應用』。」這是根植於「習近平新時代中國特色社會主義思想知識庫」，基本是類似於生成式人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的工具，目前已經「上線並內部試用」。

這一消息立刻受到西方媒體的關注。英國小報《太陽報》（The Sun）網路版的一篇報導說：「據報中國通過人工智慧（AI）驅動的聊天機器人，讓習近平主席和他的價值觀永垂不朽。」這個意思是說要讓習近平的思想永遠活在AI機器裡。甚至等習近平已經不在人世了，你仍然能夠通過詢問AI模型來得到習近平也能認可的回答，讓習近平永遠可以為世界和中國指明方向。當然這是一個諷刺性的玩笑說法。

至於如何應用這款程式，網信辦的文章舉例說：如果想快速列出關於人工智慧發展現狀的報告提綱；或想知道「新質生產力」和傳統生產力的不同之處？網信研究大模型應用就能夠迅速生成這些內容。但分析人士擔心，這款軟體會成為思想審查的工具。因為一篇文章是否能夠發表，即可以透過這款AI審核一下，是否符合習近平思想和價值觀！而滙聚數百萬字的習思想資料庫很可能是比習近平更瞭解自己思想的人！

毫無疑問，習近平出了幾十本書，但他本人可能都來不及看完那些著作，基本上應該都有秘書代筆；即使他自己讀過也可能忘記大半，但是，AI都會記得。不過，問題來了，滙聚生成的習思想到底會是什麼呢？

毫無疑問，習近平出了幾十本書，但他本人可能都來不及看完那些著作，基本上應該都有秘書代筆；即使他自己讀過也可能忘記大半，但是，AI都會記得。（路透社）

我覺的這個軟體會有兩個無法解決的內生問題。第一個問題，就是習近平治國主張如烙大餅，經常來一個180度大掉頭，人工智慧在邏輯上是無法和習主席思想保持一致的。比如對於防疫政策，習近平曾堅持動態清零不動搖，但之後卻又突然躺平式開放無配套！在邏輯上AI如何解釋自洽呢？再如，今天習近平還對美國呲牙咧嘴放狠話，明天又跑到三藩市去跟拜登握手共話友好。AI如何能夠理解到底中國對美政策為何？

自己跟自己打架的習思想AI？

對這個問題，被中共數十年來視為「持不同政見者」的胡平先生有著深刻的洞見。他感慨的說：「在中共專制制度下，持不同政見的反面不是無不同政見，而是「無政見」。道理很簡單：只要你有自己的政見，你就不可能時時處處都和黨中央保持一致，你勢必會在這個問題上或那個問題上持有不同政見。中共不但規定對各種重大政治問題的唯一正確答案，它還朝令夕改，翻雲覆雨，反復多變，美其名曰『與時俱進』。」

大家應該都還記得，今天林彪還是毛主席的親密戰友，大家要祝林副主席永遠健康，明天他就成了篡黨奪權的野心家！你這個思想一夜之間怎麼轉得過來？喬治．奧威爾（《一九八四》的作者）即曾經指出極權主義正統教義有一大特點，那就是多變性。奧威爾說：「在極權主義和過去所有正統學說之間，不論是歐洲的或東方的，都有好幾個至為重要的不同點。最重要的不同是，過去的正統學說並不變化，或者至少並不很快變化。在中世紀的歐洲，教會決定你該信仰什麼，但是至少它允許你從生到死保持同一信仰。它並沒有叫你星期一信仰這個，星期二信仰那個。今天不論什麼樣的正統基督教徒，印度教徒，佛教徒或者伊斯蘭教徒，或多或少都是這樣。在一定意義上來說，他的思想是有限定範圍的，他的一生都是在同一思想框架內度過的。他的感情不受干擾。」

然而極權主義卻不同。奧威爾指出：「在極權主義方面，情況恰恰相反。極權主義國家的特點是，它雖然控制思想，但它並不固定思想。它確立不容置疑的教條，但是又逐日修改。它需要教條，因為它需要它的臣民絕對服從，但它不能避免變化，因為這是權力政治的需要。」

所以AI在學習了習近平的思想後，一定是自己跟自己打架。你問問中國要不要改革開放？AI應該是按照內卷的邏輯來回答呢，還是按照習近平那些支持開放的言論來回答呢？你怎麼知道習近平的哪句話是真心的，哪些又是欺騙國際社會和國內百姓的煙霧彈呢？AI怎麼能懂得習近平的那些陰謀詭計呢？

自己跟自己打架的習思想AI？你問問中國要不要改革開放？AI應該是按照內卷的邏輯來回答呢，還是按照習近平那些支持開放的言論來回答呢？（https://www.freepik.com/）

更準確、權威的AI習思想取代本尊？

第二個問題更大，那就是如果AI能夠「權威、準確」的說明習近平的思想，那還要習近平幹什麼？近日看到知名電腦科技企業家與作家李開復最近在美國媒體論壇上表示，他曾在2017年「預測人工智慧（AI）影響力將超過歷史上所有技術革命的總和，而以最近幾年AI的快速發展推測，大概3年後，AI將會取代人類50%的工作。」李開復認為，AI的發展速度可能比人們預期的要快，特別是AI在取代白領工作上，可能會比取代藍領工作更快些。這不免讓人覺得習近平的思想指導工作可以被AI取代？或者習近平很多的秘書工作也可以被AI取代。我可以肯定，上述兩個問題中任何一個，都會導致網信辦被處罰或者這個工程爛尾。

影音資料庫來源：乾淨世界

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