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自由開講》中歐外交關係的演變：台灣需強化對歐關係

2024/06/01 09:30

◎邱志偉

習近平日前訪問歐洲行程結束，外界多有猜想，中國有意藉由強化對歐關係來分化美國的戰略夥伴關係，中歐關係的轉變是否可能連動台灣對歐洲國家，甚至近期國人最關注的立陶宛駐處命名問題，可以總體一併觀之。不過，從中共黨史的角度來看，中共向來對外關係就非常靈活，甚至可以說靈巧，歐洲也時常成為中國破口，台灣必須更在此刻留意對歐關係的變化。

過去中華民國尚未退出聯合國的年代，最早和我國斷交的西方民主國家就是英國及法國，英國雖然宣布承認中共，但直到我國退出聯合國後才真的完成斷交。但法國則不同，1964年法國便與中國建立外交關係，當年一度折衝欲建立雙重承認，但最終仍放棄，讓法國成為冷戰下選擇轉向中共的第一張骨牌。而這次習近平訪歐，也選擇到了法國，固然台法關係並不壞，但法國長期本就是中歐槓桿關係中很重要的一張牌，也不必過分誇飾中國在歐洲的能力。尤其是今年巴黎奧運即將舉行，法國必須在國際上扮演更重要的調和角色，和美國今年是大選年的氛圍又大有不同。

中國國家主席習近平（左）五月初到訪法國，與法國總統馬克宏（右）進行雙邊會談。（彭博）

中共外交的長年特色，確實是韜光養晦，尤其在對歐洲的立場上向來不採取過分干預角度，中歐之間固然有人權爭議，但不若美國的武力或領土爭議這麼顯著，自然也成為中國可以拿來抗衡美國的一張牌。中國對外政策向來喜歡強調不干預內政，但中國說的是他國不要來干預中國內政，至於中國會不會干預他國內政，這當然也是習近平說的算，從近期英國破獲中國對英國的情報滲透，很顯然不干預為假，干擾情蒐為真。但歐洲多數國家，對於區隔經濟與政治，和美國的邏輯與觀點向來不同，台灣也必須不以美國邏輯看待歐洲。

因此，我在向外交部長的質詢，才會特別提及林中斌教授的文章，提醒外交部必須警覺中國對歐的策略已有所轉變，我們需要鞏固對美關係，但對歐必須要有更為審慎的評估，萬不能過分樂觀。選前曾說要更改立陶宛台灣代表處的Nauseda總統已經取得連任，最近他對於是否更名及對中關係有無必要強化，都已有出現和選前不同的態度，尤其是烏俄戰爭持續下，中國對俄的支持沒有改變，我們也相信不必對立國悲觀，但相反要更拓展其他中東歐國家的設館進度，強化更多友台歐洲國家的關係。

總體來說，我認為中歐關係出現的調整，不影響大結構上民主國家對於中國力挺獨裁政權的反感。我們須審慎留意幾個歐洲國家對台關係，但也必須同步更積極主動，讓朋友變多、盟邦增加，讓台灣除了美國外，也能在歐洲走出一片天！

作者為立法委員）

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