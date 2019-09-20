自由開講》一直挖台灣邦交 習近平為台獨鋪路？

◎劉建豪

繼索羅門群島之後，有媒體報導中國將再次出手，要求吉里巴斯與台灣斷交。台灣的外交處境艱困，舉世皆知，而艱困唯一的主因就是中國打壓。無論是經貿協定、官方拜會或正式關係的建立，凡是有可能露出中華民國國旗或中華民國台灣名號的可能性，都是中國出手的目標。其中又以誘使其他國家與台灣斷交，被當作是最直接也最有效的手段。

繼索羅門群島之後，有媒體報導中國將再次出手，要求吉里巴斯（右）與台灣斷交。（資料照／海巡署提供）

回顧民進黨蔡英文執政以來，中國已經造成六國與台灣斷交，這個數字乍看之下十分「可觀」；然而從經濟學的觀點來看，越是大量消費同一商品，所獲得的效用會越來越少，這就是所謂的「邊際效益遞減法則」；另一方面，根據心理學的研究，當人受到外在因素影響時，會啟動情緒隔離的自我防衛機制，簡單來說，就是「越來越無感」，就像護理人員與醫師對生老病死較無感觸一樣。

這無論是經濟學還是心理學的理論，也都是用於集體的社會情緒，2018年5月，非洲國家布吉納法索與我國斷交，當時社會譁然，在野黨更大作文章，控訴蔡英文政府外交挫敗；然而到了今年，無論是索羅門群島或外傳的吉里巴斯，在野黨依舊努力抨擊，但是社會顯然沒有太大反應。

一方面，是國人早已心知肚明，其他國家與台灣斷交，不是台灣不好，是中國更壞，檢討身為受害者的自己人，實在很落井下石；另一方面，蔡英文政府積極呼應美國印太戰略，與日本、歐盟都有包括漁業黃牌解禁在內的實質進展，對於國內民生的幫助更大、更有感。兩相比較之下，單方面的說蔡英文外交無能，實在是太過武斷。

國人早已心知肚明，其他國家與台灣斷交，不是台灣不好，是中國更壞，檢討身為受害者的自己人，實在很落井下石。圖為中國國家主席習近平及台灣總統蔡英文。（報社合成照／EPA/AFP）

根據媒體報導，中國劍指吉里巴斯，是中共總書記習近平親自主導的「台灣介選計畫」，意在十月一日中國建政70周年之前，藉由搶奪邦交國等方式在台灣問題上得分，一方面做為對抗台獨的「戰績」，同時也轉移香港問題及中美貿易戰的壓力。

即使是從中國立場來看，這都是負面效應更大的選項，一來如上述所提的心理學與經濟學機制，讓台灣人更加厭惡中國；二來習近平無疑將被世界公認為「打不過美國，找台灣出氣」的小孬孬；三來，一旦中國把斷交招數推到極致，讓中華民國變成全世界都沒有國家承認，那國民黨勢必首當其衝，而且獨派也更有理由主張中華民國已經滅亡，台灣中國一邊一國。

凡此種種，都指向一個悲慘的事實：習近平沒招了。

（外交研究者）



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