自由開講》中共貪官汙吏引發國安漏洞

◎陳俊

自民國112年起，中共軍方諸多將領陸續遭到整肅，尤其是負責監督中共核武庫的火箭軍與裝備採購部門的軍事高官，如中共前國防部長李尚福、前黨委書記張建武及前裝備保障部長李照智等官員均因涉嫌違法亂紀，而被免除全國人大代表的資格，顯見中共官員貪汙已造成國安漏洞。

中共政府貪汙腐敗

中共政府貪汙腐敗問題的根源可以追溯到制度與文化層面，長期以來，中共政府實行的集權與封閉體制造成腐敗現象，政府官員擁有極大的權力，而缺乏有效的監督與約束機制，使貪腐成為中共官員的常態現象，此外，中共的官場文化也存在以權謀私的問題，也加劇貪官汙吏的嚴重性。

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中共貪腐對國家安全的影響

貪汙腐敗不僅損及政府形象，人民對政府也產生不信任，更對國家安全造成嚴重影響，官員為個人私利可能出賣國家利益，洩漏國家機密，甚至向外國勢力提供敏感訊息，將對國家的戰略安全與國防建設構成巨大威脅，而貪腐也可能導致公共資源的浪費與濫用，影響國家經濟的發展與穩定。

人民對政府失望與不信任

儘管中共當局不斷強調反腐敗的決心，但實際上貪汙腐敗依然猖獗，很少有高層官員因貪汙腐敗而受到十分嚴厲的懲處，人民對於這種雙重標準感到失望與不滿，認為中共當局缺乏誠信與透明化，無法有效保護人民的權益與利益，導致人民對政府失望與不信任的情緒不斷加深。

儘管中共當局不斷強調反腐敗的決心，但實際上貪汙腐敗依然猖獗，很少有高層官員因貪汙腐敗而受到十分嚴厲的懲處，人民對於這種雙重標準感到失望與不滿。（美聯社）

結語

中共政府要想有效解決貪汙腐敗問題並重塑政府形象，面臨著許多挑戰，首先需進行系統性的改革，加強制度與法治建設，建立有效的監督與約束機制，打破權力的垂直結構，實現權力的分立與制衡；另政府需要加大對貪汙腐敗的打擊力度，堅決懲處貪汙份子，同時中共當局還需加強與人民的溝通，傾聽人民的聲音，回應人民的關切，建立一個真正屬於人民的政府。

（作者為國際情勢研究員）

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