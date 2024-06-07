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自由開講》蔡英文的政績亮麗，為何年輕人仍然不滿？

2024/06/07 17:42

◎ 黃文局
前總統蔡英文，善用Covid-19的機會，大送多國口罩，「Taiwan canHelp 」！讓世界各國看見台灣。圖為我國向不丹公益組織「Gyalyum Charitable Trust」（GCT）捐贈50台製氧機及2千枚N95口罩，不丹航空專機順利運達當地。 （外交部提供）

前總統蔡英文，善用Covid-19的機會，大送多國口罩，「Taiwan canHelp 」！讓世界各國看見台灣，感恩台灣。

外交方面，也做得有聲有色，英國、法國、德國、澳洲、捷克等都大力譴責中國，聲援台灣。尤其是，與美國和日本的關係，如膠似漆。也因此，國防上，獲得美國史上未有的支持。

經濟方面，蔡英文任內八年，台灣的國內生產毛額的規模，從17.5兆元，大幅成長，突破23兆元，超過30%的成長。謝金河提到蔡總統2016年剛上任時的困境。當時，台灣經濟被中國掏空，台灣的人、錢源源不絕流入對岸，經濟表現，經常是四小龍墊底。

2020年，從武漢封城開始，疫情擴散至全球，對岸的資金，大規模回到台灣，蔡英文一系列的經濟政策，短短四年，竟然使台灣翻轉為世界半導體產業的支柱，也是 AI 的中心。

陳水扁執政的2000年到2007年，台灣經濟成長率為4.8%；馬英九執政的2008至2015年，台灣經濟成長率為2.8%；而蔡英文執政的2016至2023年，經濟成長率是3.4%左右。

數字顯示，成績斐然。

蔡英文任內八年，台灣的國內生產毛額的規模，從17.5兆元，大幅成長，突破23兆元，超過30%的成長。謝金河提到蔡總統2016年剛上任時的困境。當時，台灣經濟被中國掏空，台灣的人、錢源源不絕流入對岸，經濟表現，經常是四小龍墊底。（資料照）

這證明在野黨批評民進黨治國無方、不懂經濟等說法，完全是「認知作戰」。《全球金融雜誌》「2023年全球最富有國家」的排名，台灣贏過韓國、日本。但是，百姓最關心的，除了國家安全之外，就是經濟。

經濟成長，如此強勁。百姓普遍的反映卻是，貧富更加懸殊，生活更加困苦。年輕人則抱怨，薪水太低，買不起房子。確實，總體經濟的成長，並沒有令全民庇䕃。

真正受惠的人，只有高科技的從業人員及其廠地附近的房地產等產業。一般年輕人，反受物價高漲的壓力，產生相對剝奪感，反感油生。

譬如，一杯50嵐飲料，三年來，由35 元漲到 50 元，痛苦指數暴增。加上反對黨及對岸網軍的煽風點火，助長怨氣。以致年輕人「討厭國民黨，不喜歡民進黨」，成為不藍不綠的「小草」。

如何提升年輕人的收入？消弭他們的怒火？

畢竟，年輕人念理工科的是少數，文法政史的是多數。文科的薪資，遠遠趕不上工科。如何提振文科年輕人的薪水，是政府必須思考的重大課題。

我想，如何讓文科與科技掛勾，拉高文科人員的薪資，是一個好的方向。譬如說，一個跨國公司，必須往世界各國擴展，擴展之前，必須先做市場調查，風險評估等。這就涉及商科專業、政治專業、法律專業等。

台灣的產業，已經與世界融為一體。但是，我們對於世界各國的法律規範、財政制度、人文素養等，有沒有做足功課？這些功課，就由文科專業擔綱。

許多企業已經擴大招聘範圍，吸納更多來自人文社會科學領域的畢業生。譬如，台積電聘請多位政治學博士，就是基於國際關係、地緣政治風險評估的需要。曾任台積電研發長的楊光磊博士，鼓勵年輕人結合科技與人文，找出創新。這也是掛勾的方式之一。

明新科技大學共同教育學院，申請教育部「iLink人文社會與產業實務創新鏈結計畫」補助，辦理一系列「大師講座」，引導人文社會領域的學生，了解科技產業界的實務問題。

樂見這些活動與獎勵，持續擴大。假以時日，一定可以減少貧富差距的程度。年輕人的不滿，自然降低。

（作者為TIA台灣勵志協會共同創辦人）

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