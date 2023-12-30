自由開講》台灣是天堂

黃文局

昨天晚上和一位以色列化學家愛胡（Ehud Kian）一起晚餐 ，在座的，還有史丹佛大學教授張瑛芝，前中央研究院原子分子研究所所長陳貴賢等人。

愛胡教授，每年都來台灣一個月，在中央研究院及台大教學及研究，已經10年，所以對台灣有深刻的認識。

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席間，提及他幾個有趣的觀察，值得台灣人參考。 首先，他認為台灣學生很聰明，問題是教育制度，只教學生背誦。猶太學生回家，父母會問他，你今天在學校「問」了什麼，而不是你「學」了什麼。猶太人的教育方法是要學生懂得如何思考，而不是填鴨式的記憶。

如果教育制度能夠改革，他認為台灣的前途無可限量。但是，他也認為，教育改革當然沒有那麼簡單，需要時間。可見，他不但觀察銳利，也很務實。

另外，他有一個獨特的觀點，只要世界有大的災難，台灣都會因而獲利 。

譬如說，1950年的韓戰，台灣因此而受到美國保護，獨立至今，沒被赤化。

1960年代的越戰，台灣成為美軍的後勤基地，各行各業獲得大量訂單，經濟因此起飛 。

Covid-19 的疫情，橫掃世界，台灣發揮它的優勢與潛力，提供千萬個口罩給世界，Taiwan Can Help，台灣因此提升了世界知名度，也因此而受了世界各國的保護。

灣民主化已經30年，學者認為台灣人有為了保護自由民主的生活方式而作戰的韌性與決心。（REUTERS）

我問他，根據民調，如果中國入侵台灣，台灣人願意保家衛國與敵人作戰的，只有38%，真令人擔心。他說，他不認為。當俄國入侵烏克蘭的時候，大家都認為，烏克蘭兩個禮拜內就會滅國。結果，烏克蘭海外人民紛紛回國，投入戰爭。

烏克蘭民主化才10年，而台灣民主化已經30年。他認為，台灣人會為了保護自由民主的生活方式而作戰的韌性與決心，萬一真的發生，會讓你驚訝！

但是，他認為中國入侵台灣的機會幾乎等於零。因為中國的經濟幾近崩潰。他這一番話，讓我驚訝。他說，台灣的民主化是非常特殊的，完全沒有流血。世界上，完全沒有流血而民主化的國家只有台灣，捷克，與西班牙三個國家。

如果說，以色列是一個「天選之國」，那麼，台灣簡直是「天堂」！

（作者為TIA台灣勵志協會共同創辦人）

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