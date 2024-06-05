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健康醫療網》照顧公婆能以眷屬加保嗎？健保署解答：姻親關係非加保範圍

小琪的情況並非個案，許多媳婦承擔起照顧公婆的責任，到底公婆能否以眷屬身分依附在媳婦名下加保呢？
健康醫療網

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2024/06/05 15:23

小琪長期與婆婆同住，且為主要照顧者。近期衛生福利部中央健康保險署通知小琪，婆婆健保未在保，小琪因擔心生病的婆婆無法以健保身分就醫，希望婆婆以眷屬身分依附在自己的名下加保。小琪的情況並非個案，許多媳婦承擔起照顧公婆的責任，到底公婆能否以眷屬身分依附在媳婦名下加保呢？

姻親無法以眷屬身分依附加保　須依附在配偶或子女名下加保

高屏業務組組長林淑華表示，依現行全民健康保險法規定，被保險人之眷屬如為尊親屬，需為直系血親關係且無職業者才能作為眷屬加保，若為姻親關係（如：公公、婆婆、岳父、岳母等）皆不能依附當眷屬加保，僅能依附在配偶或子女名下加保。

依現行全民健康保險法規定，被保險人之眷屬如為尊親屬，需為直系血親關係且無職業者才能作為眷屬加保，若為姻親關係皆不能依附當眷屬加保，僅能依附在配偶或子女名下加保。（https://www.freepik.com/）

如確無可依附加保者，須自行在戶籍所在地的公所投保。因全民健康保險採申報制，並明確規範各類保險對象及眷屬投保身分，倘保險對象接到未加保通知，請儘速以適法身分辦理銜接加保，以免影響就醫權益。

6類投保身分－被保險人及眷屬

第一類：

受僱者、雇主或自營業主，以及專門職業及技術人員自行執業者。

第二類：

無一定雇主或自營作業而參加職業工會者；或參加海員總工會或船長公會為會員之外僱船員。

第三類：

農會會員，或年滿15歲以上實際從事農業工作者；或無一定雇主或自營作業而參加漁會為甲類會員；或年滿15歲以上實際從事漁業工作者。

第四類：

義務役軍人、軍校軍費生、在卹遺眷；替代役役男；或矯正機關之收容人。

第五類：

合於社會救助法規定之低收入戶成員。

第六類：

榮民及榮民遺眷之家戶代表；或不屬於前面所列各類被保險人及其眷屬之其他家戶戶長或代表。

符合第六類身份者，可下載健保快易通APP，透過「健保櫃檯」辦理加保手續。

如欲瞭解更多詳細保險對象、投保類別及投保單位規定說明，請至「健保署官網首頁（https://www.nhi.gov.tw）／常用服務／投保與異動／投保身分與資格」參考健保相關規定或可撥打健保署諮詢專線：0800－030－598、手機請改撥02－4128－678詢問。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 照顧公婆能以眷屬加保嗎？健保署解答：姻親關係非加保範圍

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