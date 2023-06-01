健康醫療網》新藥出現但預算有限 健保給付如何評估？健保署副署長、英國學者分享交流

目前，台灣健保給付評估是透過專家會議評估療效，於健保共擬會議討論更多財務衝擊。而台灣目前新藥給付有哪些困境？

根據健保署資料顯示，台灣健保財務連續5年的赤字問題，終於在2022年轉虧為盈。但從「國民醫療保健支出」資料中可看到，台灣每人年均醫療支出仍有約1,900美元。

在台灣全癌症病友連線舉辦的智慧病人領袖學院活動中，臺北醫學大學醫務管理學系湯澡薰教授、健保署蔡淑鈴副署長、健康效果暨醫療科技教育聯盟蒲若芳理事長、楊雯雯秘書長、英國Glasgow大學學者Neil Hawkins教授、Olivia Wu教授等專家，便對於國家醫療保險支出、新藥給付決策進行討論和分享。

請繼續往下閱讀...

健保署蔡淑鈴副署長分享台灣健保財務困境與對策。（中央社資料照）

國家醫療支出增加 學者分享英國新藥給付決策

英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）建立了享譽全球的癌藥基金制度，英國Hawkins教授以他同時為NICE學者專家身分，分享英國國家保險支付經驗。

他表示，醫療科技帶來驚人的療效，但在資源有限的情況下，國家醫療保險支出也會因為人民壽命延長，而預算越來越高，如近期CAR-T或免疫療法等新藥費用，必須考量醫療支出若集中於少數人，是否影響其他人的權益，就價值及價格的合理性（value-based pricing）進行科學討論。

而近期英國經濟衰退，英國Wu教授則提到，即便稅收短少，但國家並未降低健康預算。一旦NICE建議給付某項藥品，法令規定三個月內必須要讓民眾可以取得；在當年度預算固定的狀況下，勢必要有其他管理因應措施，例如減少其他醫藥福利項目的支出。

Hawkins教授補充說明，NICE在考慮新藥給付的決策時，必定會考量其成本效果指標 ICER （incremental cost-effectiveness ratio）的大小，而ICER的閾值是反映一個國家的願付新技術價值標準，但並不等於某個病患族群的願付價值。

台灣藥物給付 應主動評估、檢視缺口

目前，台灣健保給付評估是透過專家會議評估療效，於健保共擬會議討論更多財務衝擊。而台灣目前新藥給付有哪些困境？

以台灣某肺癌標靶新藥為例，蔡淑鈴副署長表示，2020年開始給付於有特定基因突變的4期肺癌病患，但後來因為超過原定2億的財務衝擊限額，甚至申報數是原定預計的30倍，便於2022年調整給付條件為腦轉移的4期肺腺癌患者，第一線適用人數直接砍半。

蒲若芳理事長強調，由於預算有限，許多有價值的新藥在共擬會議上，尚未被同意給付或是限縮其給付範圍，就好像先將未結帳的物品暫放在購物車上，遲遲無法下單。

她認為，為了更全面關照民眾健康，相關單位應主動定期檢視、盤點這些藥品，才有助於政策前瞻規劃，另外，系統性地檢視各疾病領域在治療照護的缺口，也是政府應盡的責任。

而對於台灣醫療費用支出，健保署蔡淑鈴副署長認為，增加健保財源也是一項必要的措施。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 新藥出現但預算有限 健保給付如何評估？健保署副署長、英國學者分享交流

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法