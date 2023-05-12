健康醫療網》研究：中國近千萬人糖尿病恐與「夜間光害」有關 如何避免睡眠光害？

研究團隊發現，只睡一晚就會讓年輕族群的血糖、心率升高，並表示夜間人造光與體重增加、肥胖、代謝功能紊亂胰島素分泌等相關。

城市中的街燈、廣告招牌等都是造成光害的兇手之一，光害不只會讓生活在都市的人們看不見夜空中的星星，還會影響動植物的自然生活規律，破壞整個生態。近年來也有研究指出光害會危害人體健康，而且不只傷害眼睛，還與糖尿病有關。

有國外研究團隊針對近10萬名中國成年人與光害影響進行分析發現，若在暴露於室外人造光的環境下睡覺可能會增加糖尿病風險，並指出中國擁有超過900萬糖尿病人口，可能就是光害造成的。

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有國外研究團隊針對近10萬名中國成年人與光害影響進行分析發現，若在暴露於室外人造光的環境下睡覺可能會增加糖尿病風險，並指出中國擁有超過900萬糖尿病人口，可能就是光害造成的。（https://www.freepik.com/）

國外研究證實 夜間人造光有「這些」影響

先前，美國芝加哥西北大學費恩伯格醫學院晝夜節律和睡眠醫學中心主任吉伊（Phyllis Zee）與其研究團隊已發表一項研究，調查睡眠時的光線對20多歲的健康成年族群有哪些影響。

研究團隊讓受試者在關閉聲音的電視機等昏暗的燈光下進行睡眠實驗，他們發現只睡一晚就會讓年輕族群的血糖、心率升高，並表示夜間人造光與體重增加、肥胖、代謝功能紊亂胰島素分泌等相關。

經由這項研究，研究團隊認為，夜間人造光與糖尿病、心血管疾病等疾病發展具有關聯性。而近日，他們利用中國的疾病監測數據進行研究分析，證實了先前的研究結果，並將新的研究成果發表於醫學雜誌《糖尿病學（Diabetologia）》。

吉伊（Phyllis Zee）與其研究團隊使用2010年中國非傳染性疾病監測研究數據進行分析，並取得中國各地共98,658名18歲以上的成年人血液樣本，了解他們空腹、餐後血糖數值，再配合衛星圖了解每個人居住的區域其平均人照光暴露數值後，進行比較、分析。

研究團隊發現，人造光暴露數值最高的區域比最低的區域，多了28%的糖尿病患者，平均每42人就有1人罹患糖尿病，中國超過900萬糖尿病人口可能是光害造成的，而且隨著越來越多人搬進城市，數字可能會再增加。

如何避免睡覺受光危害？ 注意光線類型、位置

吉伊（Phyllis Zee）在《CNN》報導中提到，民眾要注意人造光的危害，也要注意光線類型，尤其藍光是最刺激的光線，臥室裡最好禁止使用電腦、智慧型手機、電視等任何會發出藍色光譜光線的電子設備。

若必須要使用電腦、手機等，應將螢幕燈光改為波長更長的橙色、琥珀色燈光。她也提到，床的位置最好遠離窗戶，並使用遮光窗簾，而晚上睡覺時，至少在睡前2－3小時就將環境燈光調暗。

如果基於夜間安全考量，必須要開燈睡覺的時候，她建議，將光線調暗，並將燈光改為偏紅或偏棕的色調，此外，夜燈的高度位置不要與床齊平、靠近眼睛，可以放置在地上，利用地面反射光線，以避免增加更多的光源。

人造光對於人的健康有些影響，尤其在夜間更要特別注意。不過，吉伊（Phyllis Zee）也提醒，白天的光線是必要的，最重要的就是白天照光，因為日光有益身體健康。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 研究：中國近千萬人糖尿病恐與「夜間光害」有關 如何避免睡眠光害？

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