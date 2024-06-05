自由開講》美國國會議員紀念天安門事件35周年

◎Hello Taiwan

華盛頓特區—美國國會眾議院中國共產黨特別委員會於6月4日上午10:45在美國國會大廈舉行一場雙邊新聞發佈會，紀念六四事件35周年，主題為「天安門事件35周年—中國持續的人權與民主鬥爭」。

眾議院中國共產黨特別委員會主席密歇根州共和黨眾議員約翰·穆倫納爾 （John Moolenaar）、伊利諾伊州民主黨眾議員拉賈·克里希納穆提 （Raja Krishnamoorthi）、前眾議院議長加州共和黨眾議員凱文·麥卡錫 （Kevin McCarthy）、紐約州民主黨眾議員哈基姆·傑弗里斯 （Hakeem Jefferies）、前眾議院議長加州民主黨眾議員南希·裴洛西 （Nancy Pelosi）、肯塔基州共和黨眾議員安迪·巴爾 （Andy Barr）、麻薩諸塞州民主黨眾議員傑克·奧欽克洛斯 （Jake Auchincloss）、伊利諾伊州共和黨眾議員達林·拉胡德 （Darin LaHood）、麻薩諸塞州民主黨眾議員塞思·莫爾頓 （Seth Moulton） 和佛羅里達州共和黨眾議員卡洛斯·吉梅內斯 （Carlos Gimenez） 都將出席發言。

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圖為前眾議院議長加州民主黨眾議員裴洛西（右）與眾議院中國共產黨特別委員會成員及其他議員一起參加紀念六四天安門事件35周年活動。（Hello Taiwan 提供）

Hello Taiwan 受邀參加此記者會，並與在場議員討論台灣民主，安迪·巴爾 （Andy Barr）在演講中特別讚賞台灣的民主自由，但也表示台灣的民主自由正在遭受受到中國共產黨的威脅，台灣年輕人也多次為了阻擋中國勢力的入侵而走上街頭。

在新聞發佈會上，國會議員表揚了中國異議人士和民主活動家的勇氣。出席的包含天安門廣場一代的資深人士和年輕的中國活動家，其中許多人都是中國共產黨跨國鎮壓的受害者，包括魏京生、王丹、鄭旭光、王有忠、何定賢和張金瑞。

「天安門事件不僅僅是中國歷史上的一個時刻，也是對人權和民主的全球呼籲，」穆倫納爾主席說。「我們聚集在一起，紀念那些在追求自由和尊嚴時喪生的人們，並重申我們對中國人民的聲援。中國共產黨試圖抹去這段歷史，但我們決不會忘記。」

「三十五年過去了，中國共產黨仍然害怕天安門廣場的記憶，」克里希納穆提排名委員說。「但中國人民對自由和民主的渴望仍然強烈。我們站在與中國人民爭取人權和尊嚴的鬥爭中。」

天安門事件是中國歷史上的重大轉折點。1989年4月15日，學生們聚集在天安門廣場悼念前中共總書記胡耀邦逝世，示威活動演變成了要求民主和反腐敗的更大規模抗議。6月3日晚上，政府派軍隊鎮壓抗議活動，造成數千人死亡。

中國共產黨一直試圖掩蓋天安門事件，並阻止對其進行討論。在中國大陸，天安門事件是一個敏感話題，有關事件的討論和信息受到嚴格限制。然而，天安門事件的記憶仍然存在。世界各地的中國僑民和活動家繼續紀念受害者，並呼籲中國進行民主改革。美國國會眾議院中國共產黨特別委員會成立於2020年，旨在調查中國共產黨對美國的威脅。該委員會由來自兩黨的九名眾議員組成。

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