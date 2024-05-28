自由開講》台灣二二八關懷總會對廖繼斌等人低估228受難者人數的聲明

◎台灣二二八關懷總會

針對上個月（4月17日）聯合報報導的「228報告虛報死亡人數？」一文，本會已在隔日（4月18日）作為回應，並對於廖繼斌、張若彤等不當言論發表譴責。昨日廖繼斌等人再度召開記者會，主張二二八大屠殺事件死亡人數僅約1,200人，並批評本會為受操弄之側翼。本會必須強烈譴責廖繼斌、張若彤如此輕視受難者性命之行徑。

台灣二二八關懷總會今日發表聲明，嚴正譴責廖繼斌、張若彤輕視受難者性命之行徑，痛批扭曲歷史、淡化國民黨屠殺責任的行為。圖為台灣二二八關懷總會理事長王文宏。（資料照）

二二八事件為中國國民黨政權對臺灣人民的屠殺，是臺灣島嶼無法抹滅、也無法否認的歷史傷痛。過去相關死難人數之所以難以統計，正是因為在中國國民黨威權統治下，40年歲月不能公開談論二二八大屠殺事件，且事件當下各地動盪混亂，以致於中國國民黨政權統計資料故意缺漏死亡人數。

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本月（5月11日）高雄市228關懷協會舉辦的座談中，高齡九十一歲的雄中大學長李明男，就目擊228時高雄車站內的月台地下道四壁全是血漬，他私下詢問熟識的站務人員得知，擠滿十幾車廂的南部乘客及附近捉來的路人，最少有五、六百人被趕到月台地下道全部槍殺。而高雄的屠殺並不只是發生於一處，與官方統計資料相去甚遠。對此，中國國民黨無疑應當負起最重大的責任。然而，廖繼斌等人卻未考量檔案生成的脈絡，依然站在蔣家國民黨政權的立場，粉飾中國國民黨的暴行，並傷害家屬情感。

廖繼斌等人另外的論據來自2017年林邑軒、吳駿盛之文章，該篇研究未經學術審查、後續亦未進行發表，並非正式的期刊論文。廖繼斌等人更無視於原文的研究限制，錯誤引用該文的統計結果。該文已然表明排除「失蹤受難者」人數的計算，而228全台灣失踨人口至今無法估計，確切的受難者人數就是遠高於其推估。

本會理事長王文宏父親王平水，於1947年3月6日出席「高雄市二二八處理委員會」，在高雄舊市政府遭槍殺，阿公和大兄尋找數日，終於在3月10日尋到5輛裝滿屍體的牛車，才得以付錢給兵頭買回父親破碎大體。但是五輛牛車約二百具的屍體可能被丟入高雄外海，或是在林德官、覆鼎金公墓挖坑亂葬。

1947年3月全島各地學生隊、原日本退伍軍人隊、青年隊等被蔣家國民黨士兵搜捕就地槍殺，接續38年戒嚴，父母不知其去向，兄弟姊妹也淡忘。1947年台灣失蹤人口，大都是228受難者。

2005年3月4日台灣日報報導，台獨前輩楊金海受訪指出：1976 年 4 月，高雄市民權路拓寬，在過去的林德官公墓，於民權路及五福路交叉處，和在青年路及民權路交叉處，推土機挖出兩處骨骸堆，大約有千具，軍警封鎖現場，十分緊張，應該是當時被槍殺亂葬群眾的一部分。

時至今日，大多數二二八家屬不知親人死在何處，或不敢承認親屬曾因二二八受難。

本會再三重申，我們樂見民間各方提出不同資料，共同探討二二八事件的真相，進一步釐清歷史事實，但對於任何扭曲歷史、淡化中國國民黨屠殺責任的行為，尤其是輕視在二二八事件中犧牲死難先輩們的生命，本會必予於嚴厲譴責。

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