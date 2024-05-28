晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣二二八關懷總會對廖繼斌等人低估228受難者人數的聲明

2024/05/28 12:59

◎台灣二二八關懷總會

針對上個月（4月17日）聯合報報導的「228報告虛報死亡人數？」一文，本會已在隔日（4月18日）作為回應，並對於廖繼斌、張若彤等不當言論發表譴責。昨日廖繼斌等人再度召開記者會，主張二二八大屠殺事件死亡人數僅約1,200人，並批評本會為受操弄之側翼。本會必須強烈譴責廖繼斌、張若彤如此輕視受難者性命之行徑。

台灣二二八關懷總會今日發表聲明，嚴正譴責廖繼斌、張若彤輕視受難者性命之行徑，痛批扭曲歷史、淡化國民黨屠殺責任的行為。圖為台灣二二八關懷總會理事長王文宏。（資料照）

二二八事件為中國國民黨政權對臺灣人民的屠殺，是臺灣島嶼無法抹滅、也無法否認的歷史傷痛。過去相關死難人數之所以難以統計，正是因為在中國國民黨威權統治下，40年歲月不能公開談論二二八大屠殺事件，且事件當下各地動盪混亂，以致於中國國民黨政權統計資料故意缺漏死亡人數。

本月（5月11日）高雄市228關懷協會舉辦的座談中，高齡九十一歲的雄中大學長李明男，就目擊228時高雄車站內的月台地下道四壁全是血漬，他私下詢問熟識的站務人員得知，擠滿十幾車廂的南部乘客及附近捉來的路人，最少有五、六百人被趕到月台地下道全部槍殺。而高雄的屠殺並不只是發生於一處，與官方統計資料相去甚遠。對此，中國國民黨無疑應當負起最重大的責任。然而，廖繼斌等人卻未考量檔案生成的脈絡，依然站在蔣家國民黨政權的立場，粉飾中國國民黨的暴行，並傷害家屬情感。

廖繼斌等人另外的論據來自2017年林邑軒、吳駿盛之文章，該篇研究未經學術審查、後續亦未進行發表，並非正式的期刊論文。廖繼斌等人更無視於原文的研究限制，錯誤引用該文的統計結果。該文已然表明排除「失蹤受難者」人數的計算，而228全台灣失踨人口至今無法估計，確切的受難者人數就是遠高於其推估。

本會理事長王文宏父親王平水，於1947年3月6日出席「高雄市二二八處理委員會」，在高雄舊市政府遭槍殺，阿公和大兄尋找數日，終於在3月10日尋到5輛裝滿屍體的牛車，才得以付錢給兵頭買回父親破碎大體。但是五輛牛車約二百具的屍體可能被丟入高雄外海，或是在林德官、覆鼎金公墓挖坑亂葬。

1947年3月全島各地學生隊、原日本退伍軍人隊、青年隊等被蔣家國民黨士兵搜捕就地槍殺，接續38年戒嚴，父母不知其去向，兄弟姊妹也淡忘。1947年台灣失蹤人口，大都是228受難者。

2005年3月4日台灣日報報導，台獨前輩楊金海受訪指出：1976 年 4 月，高雄市民權路拓寬，在過去的林德官公墓，於民權路及五福路交叉處，和在青年路及民權路交叉處，推土機挖出兩處骨骸堆，大約有千具，軍警封鎖現場，十分緊張，應該是當時被槍殺亂葬群眾的一部分。

時至今日，大多數二二八家屬不知親人死在何處，或不敢承認親屬曾因二二八受難。

本會再三重申，我們樂見民間各方提出不同資料，共同探討二二八事件的真相，進一步釐清歷史事實，但對於任何扭曲歷史、淡化中國國民黨屠殺責任的行為，尤其是輕視在二二八事件中犧牲死難先輩們的生命，本會必予於嚴厲譴責。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書