自由開講》這樣處心積慮的暗黑設計，在台灣只有更多！

◎唐靖遠

上週（13日）《澳洲廣播公司》（ABC）發佈了一個獨家重磅影片，披露了一個化名Eric的前中共特工，在逃亡到澳洲後向媒體披露大量中共海外滲透、誘捕和暴力襲擊等內幕。這個間諜的故事震動全澳，因為澳洲人做夢都沒想到中共的手居然可以伸的那麼長。在自己的眼皮底下居然有那麼多中共特工在秘密行動，而海外一些知名異議人士被襲擊甚至意外死亡，都和這些秘密行動密切相關。

中共變著花樣在全球幹著同樣卑劣的事

《澳洲廣播公司》（ABC）調查性新聞節目《四角方圓》（Four corners）近日發佈了對Eric專訪的紀錄片，披露了他在公安部政保局擔任臥底特工的故事，他如何被迫加入這個組織，如何在世界各地執行任務，如何追蹤、接近批評中共和習近平的海外異議人士，如何設計誘捕他們並秘密綁架回大陸等等。

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這位Eric現年39歲，他於2008至2023年為政保局做了足足15年的特工工作。去年冬天，他驚險逃亡到澳洲。入境澳洲後，他主動向「澳洲安全情報組織」（ASIO）自揭身份，隨後聯繫ABC調查節目，同時提供多年來搜集的數百份秘密檔、簡訊、錄音訊息及銀行紀錄等等，證實他所言非虛。用他的說法，他這次出逃是他特工生涯中最危險的一次任務。

一名逃亡澳洲的中國前特工，向當地媒體揭露中國政府誘捕海外異議人士的手段。（路透社）

坑自己人從來不手軟是共產黨的本色

2007年，Eric還只是一個大學生，因為嚮往自由民主而加入在美國成立的中國社會民主黨，因為在社交媒體上發佈敏感資訊很快被盯上，隨後被公安帶走，並扣押在當地一所警察局的小房間內秘密審訊了多日。最終他被迫簽署了一份承認意圖顛覆中共政府的認罪檔，同時被告知有兩個選擇，入獄、或是改過自新，擔任中共的秘密海外員警。不想入獄的他，只好被迫接受後者，隨後被分配進入公安部政保局，並從2008年開始了長達15年的間諜任務。他的工作主要就是設法滲透到海外民運組織，追捕海外異議人士。

根據Eric的敘述，他參與了幾個針對外還知名人士的行動，其中一個是在2016年，他以異議人士的身份作掩護，滲透進入西藏流亡政府所在地，印度北部達蘭薩拉活動人士的一次聚會，會見了達賴喇嘛，還合影留念。隨後他向上級提交了一份情報，詳細介紹了西藏流亡政府視為機密的未來對中共政策。

這份情報在內部受到好評，隨後Eric在2018年受命進入澳洲，追捕在澳洲尋求政治庇護的反共網紅尹科（Edwin Yin），並利用加密社群成功和尹科搭上了線，他接受的命令是要設法將尹科誘騙到東南亞某國。

圖為反共網紅蔣罔正Edwin尹科（圖片來源：翻攝蔣罔正Edwin尹科ＹＴ頻道。）

揭我家醜我豈能留你

尹科在海外寫書製作影片，大曝習近平全家猛料，說習近平有4個私生子，以及有關習明澤甚至彭麗媛的很多真真假假的資訊，這當然犯了習近平的大忌。眾所皆知習近平對凡是爆料其私生活的人特別痛恨，無論爆料是真是假，即便身在海外也要追殺到底。當年香港銅鑼灣書店事件，當事人之一的桂民海是瑞典公民，但被誘騙至泰國後秘密綁架回國，之後還公開發表聲明聲稱自己是心甘情願「回國投案自首」，曾經轟動一時。

2023年，澳州聯邦員警突襲了雪梨的一個地方，搗毀了中共設在澳州的一個情報據點，從獲得的材料中顯示，該據點系列活動針對的主要目標之一就是尹科。2021年尹科在墨爾本曾經遭到兩名口罩男子的暴力襲擊，導致鼻骨骨折，尹科堅持認為，襲擊者和拍攝他的第三名男子都是中共特工。

Eric在專訪中披露，他毫不懷疑中共特工目前正在澳州活動，而且澳州肯定已經建立由親共組織和企業組成的一個網路，這個網路負責對相應區域活動的中共特工提供一個支援系統。在他參與的行動中，最具代表性也最驚人的案子，是設計誘騙綁架海外時事漫畫家「變態辣椒」回國。「變態辣椒」本名叫王立銘，為了誘捕他，Eric以在柬埔寨金邊做地產業的太子集團主管身份做為掩護，設法聯絡上了當時居住在日本的王立銘，並提供了一份非常誘人的美術設計工作機會作為誘餌，安排王立銘前往柬埔寨面試。

台灣警方也想像不到黑手一直都在

這個計畫差點成功，因為王立銘絲毫沒有起疑心，是王的妻子直覺認為不安全，最終阻止了王立銘。隨後王立銘本人在X平台繼續爆料了Eric節目中沒有提到的一個更可怕細節。當王立銘拒絕了柬埔寨的面試之後，對方提供了一個在台灣面試的方案，因為太子集團在台灣有分公司，且該分公司向中共國安保證他們有能力完成綁架任務，可以將王立銘從台灣綁架到公海上再交接給國安。

只是到了最後一刻，這個行動的國安負責人放棄了，原因是從台灣將人綁架去中國大陸是史無前例的，由此引發的外交和政治震盪將帶來無法預料的後果，他們不想承擔被追責丟官的風險。王立銘坦承，如果中共特工真的在台灣執行這個計畫，他是肯定會自投羅網，因為他壓根想不到中共會瘋狂到派特工直接在台灣進行政治綁架，這也是台灣警方做夢都不會想到的事情。

這裡提到的太子集團是個什麼來頭呢？這家公司由來自中國的商人陳志在柬埔寨創立，不到十年的時間，太子集團出乎意料地崛起，成為柬埔寨成長最快、與政府關係最密切的企業集團之一。《自由亞洲電台》曾經花費三年時間挖掘該公司的商業記錄及各種消息進行調查，發現太子集團是一個涉嫌犯罪、任人唯親的不透明體，而且與中共政府有著千絲萬縷的聯繫。

要瓦解你先扮演你的同路人

第三個案子看上去似乎更嚴重。這次的對象是流亡海外的異議畫家華湧。華湧因為替低端人口發聲而遭遇當局打壓，流亡海外後成為中共秘密警察重金懸賞的抓捕目標，據說懸賞額是2萬美元。2018年，Eric被派往泰國追捕華湧，他設下一個圈套，假裝成立了一個反共民兵組織，並發布影片敦促中國公民做好武裝反抗的準備，成功吸引華湧在個人社交平台宣傳此事，並主動連繫Eric，還表明自己感到「熱血沸騰」。

2021年，華湧獲得加拿大臨時保護簽證，這個誘捕計畫基本失敗，但Eric依然和華湧保持聯繫，並邀請他加入核心小組。在華湧定居溫哥華後，他向上級提交了有關華湧的一份全面情報，內容涵蓋華湧的電話號碼、住址、出沒地點和見過的人士等。2022年，華湧在一個寒冷的秋夜獨自划橡皮艇出海，隨後被發現溺水死亡。雖然警方事後認定無可疑之處，但Eric認為華湧可能是被暗殺的。漫畫家王立銘也在X平臺公開呼籲重新調查華湧的死因。

從ABC這次獨家採訪的主要內容中可以看到，在對海外異議人士的誘捕行動中，反習人士的優先度明顯高於反共人士。從此前的桂民海到尹科，再到變態辣椒王立銘，都是以針對習近平進行隱私爆料或諷刺醜化為主的異議人士。

筆者個人看法，華湧意外死亡的確非常可疑，華湧並沒有特別針對習近平發起攻擊，為什麼反而出了命案？我覺得可能是他有武裝反共的傾向。Eric設圈套接近華湧的工具，就是一個偽裝的武裝民兵組織，華湧一直和他保持聯繫還加入了核心圈，可能導致中共認為華湧具有某種更加現實而直接的威脅，從而觸發了暗殺機制。

其次，從爆料中可以看到，東南亞的泰國、老撾、緬甸和柬埔寨等國家，事實上已經成為中共的司法殖民地，中共的特工可以在這些國家隨意綁架抓人，並通過諸多秘密管道將被綁架者送回大陸。這與當地存在形形色色親共的企業、民間組織等有密切關係。說白了，中共的所謂海外「獵狐行動」，就是利用當地親共僑團、企業和官方機構等組成的網路支援系統，配合政保局或國安等特工進行海外司法主權侵略、甚至是司法殖民的過程。

第三，從Eric的爆料中可以看到，中共特務偽裝成民運人士，進行情報刺探、釣魚誘騙已經有非常成熟的套路，尤其通過威逼利誘策反被抓的民運人士為其服務，最不易察覺。嚴格說，他在政保局中的位置可能並不很高，因為中共對待策反過來的人，即便招募使用也不會給予充分的信任。但筆者認為他比此前聲稱自己是總參特工的王立強分量要重，畢竟他幹這一行已經15年，且性質上屬於臥底行動特工，與王立強只是組織網路水軍對港台進行輿論操縱不是同一回事。

從Eric參與綁架王立銘的過程中可以看到，中共對台灣的滲透已經有了相當的規模，許多通過東南亞國家進駐到台灣的企業可能都已經成為中共實施超限戰的據點，從台灣將人秘密綁架到大陸已經有非常成熟的渠道。這次王立銘能夠僥倖躲過，僅僅只是因為他有一定知名度，中共顧慮綁架後政治反響太大，得不償失。但完全可以類推，在台灣像Eric這樣的特工和相應的據點支持系統，顯然不會是孤例。台灣是開放自由的社會，但開放自由不等於不設防，尤其面對中共這樣處心積慮、不擇手段的覬覦者來說，如何捍衛台灣的民主自由，還有很長一段路需要走。

完整影片：

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