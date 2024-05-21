自由開講》徐巧芯如能以政治力干預洩密案，基層公務員情何以堪？

◎袁冰凝

國民黨立委日前為護航徐巧芯洩密案，號召「挺芯」赴立法院外交及國防委員會展開車輪戰，更傳出施壓脅迫外交部之目的，是為了迫使外交部主動撤回告訴，以爭取不起訴處分，不禁令人質疑是否意圖以政治干預司法？

國民黨立委日前為護航徐巧芯（中）洩密案，號召「挺芯」赴立法院外交及國防委員會展開車輪戰。（資料照）

徐巧芯洩密案，讓筆者想起多年前發生在某機關的一起公文洩密案，一名平日工作認真的基層公務員，執行業務時，因一時心急求快，而不慎洩漏了重要公文內容，經地檢署以洩漏國防以外秘密罪起訴，幸好地院法官念其犯行無非是為求快速完成工作，並無不法意圖，而給予緩刑機會。

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反觀，徐巧芯公開援助烏克蘭密級文件部分內容，係直接揭露捐款方式和管道，不僅損及台捷之間的互信，以及徒增往後台灣協助烏克蘭的困擾，甚至其他國家對台灣的信任度，也將大幅降低，顯然已涉嫌洩漏國防以外秘密罪。

徐巧芯身為立法委員，所領薪水皆來自人民辛苦的納稅錢，本該依法行使職權，維護機密文件，如果徐巧芯能夠透過政治力干預司法，而獲得不起訴處分，則對於過去因不小心洩密而遭到判刑的基層公務員而言，情何以堪？

（法務人員）

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