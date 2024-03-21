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自由開講》從HBL落幕，看台灣區域發展

2024/03/21 17:31

蕭嘉弘

熱血的HBL高中籃球聯賽圓滿落幕，台北市立北一女中不再屈於近四年的三屆「安心亞」，二度勇奪全國冠軍，相當不容易，搶佔了媒體版面，甚至報紙頭版大篇幅圖文報導，男子組今年則在出現史上複賽八強全都北部學校的情況下，由新北南山中學最終逆轉勝，讓尋求三連霸的新竹光復中學功敗垂成，史上達成三連霸紀錄殊榮的，唯一有的也是北市公立高中的松山高中男籃。

台灣的籃球資源已是長期往北部集中，造成許多國中畢業球員必須遠道離鄉背井，到資源較豐富、有優秀歷史和知名教練群的中學球隊發展，尋求球技更上層樓。私立中學挹注大筆資源成立甲級球隊，有助於打開學校知名度和招生行銷，突破少子化危機，但台灣政府卻習慣錦上添花，就女籃而論，北市除了先前還去日本沖繩移訓的北一女，還有近年表現不俗的陽明高中和南湖高中等公立甲級強權。南部或中部也有不錯，歷史悠久，長期默默辛苦耕耘的國中甲級女籃球隊，同事說，那為什麼不是高雄女中女籃，或是台南女中、台中二中女籃，甚至將來全國制霸，增加在地認同和光榮感？

熱血的HBL高中籃球聯賽圓滿落幕，台北市立北一女中不再屈於近四年的三屆「安心亞」，二度勇奪全國冠軍。（本報資料照）

台灣沒有國際大都市，西部的台北市，台中市，高雄市都只人口是200多萬的中小城市，發展和規模比不上東京，首爾，上海之外，也難勝過東南亞的越南胡志明市，泰國曼谷和印尼雅加達等。台灣資源不該再延續舊思維，集中和看重人口數只有250萬的首都台北，視為唯一蛋黃區。台北範圍要擴大，現有資源讓更多人分享，中南部城市更需要擴大，以和台北及國外其他國際城市抗衡，享更多資源，找回政府關愛的眼神，才能積極搶得媒體關注度，還要學習打破首都城市是最繁榮、或人口最多的迷思和舊思維，思索遷都議題，大刀闊斧用遷都帶動區域平衡發展！

從HBL看台灣區域發展，政府帶頭，推波助瀾，城鄉發展嚴重失衡，造成長期沈痾，在小巨蛋拋下已是名校的北一女的綠色彩帶之際，等於全國上下也上了沈重的一課，值得深思。

（自由工作者）

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