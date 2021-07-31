自由廣場》體育≠運動

◎ 余宗龍

台灣選手在東京奧運至今已奪下六面獎牌，追平我國在奧運史上的得牌紀錄，後續有望締造新猷。一夕之間，運動成為顯學。筆者樂見社會多在運動發展上著墨，然而對於多數媒體和民眾將「體育」跟「運動」交互使用，想提出一些看法，希冀社會大眾能更明白體育和運動的意義與內涵。

長期以來，看到許多媒體朋友約定俗成地使用「體育新聞或體育選手」。事實上，體育（physical education）的定義為「透過身體活動，促進身心發展，來達到教育的目標」，同時兼顧認知、技能、情意的學習需求。以學習「籃球」為例，認知代表能熟悉籃球的基本規則；技能是讓學生能正確做出運球、投籃、上籃的動作；情意則是課堂上透過小組籃球競賽，讓學生認同團體規範與培養團隊精神。

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所以，媒體常說台灣不重視「體育」，這表達方式常令人一頭霧水，因為台灣的學校從小學到大學幾乎每週都有體育課，且有合格的體育老師教授，精確一點應該是不重視運動。若大家再追根究柢探索下去，就會發現我們的報紙體育版或刊物，在國外大都是以運動（sport）來稱呼。政府機關如果不是在教育部之下，也多以sport表示，例如：英國的數位文化、媒體和運動部（Department for Digital, Culture, Media and Sport）、日本的文部科學省（Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology）。

反觀，運動則可能包含幾項特徵，有規則、有競爭特質、體能活動、可進行比賽，具有休閒或娛樂的效果，但並不強調教育的精神。如：各類球賽、跑步、水上運動等。因此，我們現在所關心的「運動員」，不會被誤用為「體育員」。而非競賽性的運動，歐美國家通常稱之為遊憩活動（recreation）。

這股奧運熱的延伸，應是如何將國人近日對競技運動的狂熱，轉換為全民運動的開花結果；從學校體育延伸到全民運動，實現以優異的運動表現，提升國家知名度、形象及民眾凝聚力，甚至帶來可觀的運動經濟產值。

所以，現在首要做的正名應該是，體育與運動；使用「運動改革」會比「體育改革」貼切，為東奧熱心吶喊的政治人物，給我們的願景應該是要成立「運動部」，而非「體育部」。

（作者為中興大學教授兼運動與健康管理研究所所長）

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