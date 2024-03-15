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自由開講》「民主基金會」切莫淪為「專制金援會」

2024/03/15 11:14

◎陳啟濃

台灣民主基金會成立於2003年，主要目的在於「建立合作伙伴關係，接軌國際民主力量」，經費主要來自外交部每年1.5億元的補助。台灣外交關係長期處於中共打壓，運用國際合作建立非正式的夥伴關係，團結民主國家的力量，這正是當初成立民主基金會的主要任務。

台灣鞏固民主力量主要是在對抗反制中共專制的壓迫與擴張，因為對台灣來說，中共是台灣發展民主與人權最大的反對來源。中共透過民族主義，以及文化上的認同，企圖鬆懈台灣人對民主的信心與人權的堅守。

如果將民主基金會的經費用來出訪中國，增進跟中共政權的交流與親善，這形同「請鬼開藥單」，自尋死路，對增進台灣結盟國際民主人權的維護，反而是倒退的力量，負面的形象。而且會淪為花錢讓中共順遂統戰陰謀的達成，等同花國家的錢發展專制的勢力，白白浪費納稅人的錢。

按民主基金會的往例由立法院院長擔任董事長，韓國瑜順理成章當上該基金會董事長。然而國人有很深的疑慮，因為韓國瑜長期親共的立場，擔任董事長後是否會進一步運用基金會的資源，跟中共發展更深層的交流。因為有跡可循，過去四年國民黨總計運用基金會500萬出訪中國，現在由親共的國民黨籍韓國瑜擔任董事長，是否會運用更多經費，做為跟中共交流的經費。

按民主基金會的往例由立法院院長擔任董事長，韓國瑜順理成章當上該基金會董事長。然而國人有很深的疑慮，因為韓國瑜長期親共的立場，擔任董事長後是否會進一步運用基金會的資源，跟中共發展更深層的交流。（資料照）

為了不讓國家的錢用來金援專制，今後立法院對於民主基金會經費的運用，要更加公開透明，每年跟人民報告使用內容。特別是跟中國交流訪問的部分，期待立法院最大黨「國民黨」能支持向人民報告，跟中共能夠學習到哪些如何「維護人權」、「增進民主」的經驗。

（政治評論員）

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