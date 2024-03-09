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自由廣場》二輪投票是變相退而求其次?

2024/03/09 05:30

◎ 許惠峰

國民黨立委翁曉玲主張不須修憲，直接修改選罷法即可將總統副總統選舉改為二輪投票絕對多數制，所持論點不僅邏輯誤謬與經驗法則不符外，將使政局更不穩定，析述如下：

一、憲法增修條文當然係指一輪投票

現行增修條文明定「以得票最多之一組為當選」，翁委員以未明文規定投幾輪，故直接修改選罷法即可，無違憲問題，實屬謬論。依增修條之文義，當然就是指「一輪投票」，文義既然為「得票最多」，邏輯上當然以一次投票為限，若如翁言可採多數輪投票，那究竟是要投幾輪才算是票最多？且既已明定「得票最多」，文義上已排除「絕對多數」，主張「二輪投票」加「絕對多數」，顯然已經違反現行增修條文。

二、二輪制投票反而違反民主精神

民主制度重在「選賢與能」，民眾基於「自由意志」選擇認為最適當的總統人選， 採二輪投票的絕對多數制，反而迫使選民退而求其次必須選擇「並非自己認為最理想的人選」，是以制度剝奪人民選擇的自由。本次總統大選「藍白合」最後破局，即可明瞭選民心中自有最佳人選，而不願被妥協，若採此一制度，倘若人民堅持選擇心中最佳人選，於第二輪之後尚未選出絕對多數，難道還要進行第三輪或第四輪嗎？選舉耗費成本驚人，反使政局更混亂。

三、 政局是否穩定 關鍵在於民主素養

縱使朝小野大，政局是否混亂在於政治人物及選民的民主素養，與選舉制度是否改變並無關聯，此觀馬政府全面執政時期，仍發生「馬王政爭」，即可得知經驗上二者並無關聯。又如現行立法院院長得票亦未過半，難道要重選出一位得票過半數的院長，立法院才會穩定？現行立委問政亂象難道是因院長得票未過半數？此恐不符社會大眾的認知。

（作者是中信金融管理學院財經法律系教授）

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