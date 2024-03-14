自由開講》「千島湖事件」與三無漁船事件的省思

陳慶坤

中國三無漁船越界在金門翻覆導致二死事件，中國國台辦發言人陳斌華昨天（13日 ）表示，只有拿出解決問題的誠意，善後協商才能重啟；要求台方嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬合理訴求；台灣如果迴避問題、一味拖延，中方將採取進一步措施，一切後果由台方承擔。中國國台辦語氣強硬咄咄逼人，一副流氓的嘴臉，彷彿以兩岸即將開啟戰爭，恫嚇台灣人？

對此，軟弱無能的陸委會說委屈的說，希望各界都能靜待司法機關調查結果，以還原事發真相，釐清責任歸屬！？既然過去台灣一直強調三無漁船越界非法闖入領海拒檢後逃逸而肇事，那麼責任歸屬不是很清楚嗎？靜待司法機關調查結果要有什麼結果？道歉賠償了事嗎？這種事件在兩岸國共合作操弄之下，食髓知味絕非單一事件，未來還會 再發生，目的在讓台灣人處於戰爭邊緣的不安狀，打擊民進黨政府的威信。

請繼續往下閱讀...

中國三無漁船越界二死事件，顯然侵略我國領海，但民進黨政府是否在思考等待賠償、息事寧人了事？（澎湖海巡隊資料照）

相較於發生在30年前「千島湖事件」。1994年3月31日在浙江省杭州市淳安縣千島湖一艘觀光船「海瑞號」發生的命案，24名台灣觀光客、8名中國船員和導遊在船上遭到搶劫被燒死。中國公安一開始就故意將「縱火劫殺」淡化為「火災」。4月4日死者家屬抵達杭州淳安縣，海基會要求中國派人協助死者家屬到事發現場，但被海協會拒絕；浙江公安機關認為在刑事調查期間不願詳細透露案情。4月5日台灣罹難者家屬要求運屍回台，並登上海瑞號檢視船身全遭嚴峻拒絕。

「千島湖事件」中國拒絕死者家屬檢視遺體、查看驗屍報告的要求，中國政府表示屍體應就地火化，且擅自將死者遺體在另一個縣火化，罹難家屬捧著骨灰搭機離開傷心地，沒拿到任何賠償金。當時李登輝總統因此事憤而抨擊中共政權「像土匪一樣」！海協會也認為當地政府處理此事先封鎖消息，後又鴨霸蠻橫固執己見，於4月12日宣佈即日起暫時停止兩岸文教交流活動、停止民眾赴中國旅遊，經濟部更停止審核批示赴中國投資案，可以說，海峽兩岸之間的交流活動幾乎全告中斷。

30年前的今天，中國三無漁船越界二死事件，顯然侵略我國領海（國共一家親可能不這麼認為），但民進黨政府是否在思考等待賠償、息事寧人了事？「千島湖事件」與三無漁船事件雖然是不同的範疇，但對於兩岸事件反應與處置態度確實足以參考省思。28條人命一毛錢也沒得賠償，越界違法還需要賠償嗎？此例一開必然是喪權辱國，其後遺症沒完沒了！

（台教會、北社會員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法