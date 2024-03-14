自由開講》美國國務院對台灣單項預算對台美關係的影響解讀

邱志偉

美國白宮日前公布的預算當中，首度提出美國國務院編列單獨針對台灣的預算達一億美金，用於強化台灣安全，維持台海和平現狀，也包含對台的軍事融資等。這是自1979年《中美共同防禦條約》失效以來，美國首次正式編列對台軍援的預算，對台美關係的重要性不言而喻。更可說這是當前中美關係緊張，美國認為台海和平重要的象徵，未來可想見對台政策與預算將持續提升。

過去，當我國和美國還有《中美共同防禦條約》時，不只有長達14年的美援，更有大量美軍駐台協防台灣，對台海穩定有重大助益，也對於提升國軍戰力有顯著貢獻。但隨著1979年美軍撤台後，台灣的國防安全從直接仰賴美國，到變成必須透過許多間接管道，以及《臺灣關係法》的掩護之下，還有美國國會大力支持下，才能讓台灣持續獲得各種軍備、軍機等。但這都非固定性，且相關的人力支援台灣，都沒有一個明確預算項目，經常不可明言，對台灣而言不確定性高。

請繼續往下閱讀...

美國白宮日前公布的預算當中，首度提出美國國務院編列單獨針對台灣的預算達一億美金，用於強化台灣安全，維持台海和平現狀，也包含對台的軍事融資等。（美聯社）

但隨著美國國務院罕見編列預算後，按照預算科目編列的慣例，要將預算放入要解釋需求，但要將預算編列刪除，同樣必須解釋原因。當未來台美關係重要性只會持續提升，中共走往威權獨裁道路不改之下，美國要拿掉對台預算更有相當難度。換言之，對當前俄羅斯入侵烏克蘭、以哈戰爭等正在進行的戰鬥，美國對於印太地區的和平更有急迫的需求，而台海卻因為缺乏美國制度性的保障，更沒有一個完整的預算項目，不只是派出的人力有不確定感，也顯得對中國過分謹慎，而這樣的日子已經結束。

美國自今年起，不只預算提出對台灣的單獨項目，更形同是將台灣安全的再保證（reassurance），台美關係已經進入更多制度性突破，這對於台美關係有利，這也將對於台美雙方某些心結或疑美論者可以休矣。只要台美關係同心，我堅信，這條壯大台美關係的道路，只是透過編預算開啟先端，未來台美在軍事與人員協助將更上層樓。

最後，我必須說此刻已經來到台美關係的重要轉折點，台美不只有軍購，現在還有更多軍事制度性的人員物資保障，未來在產經面上，台灣還有半導體對美投資，雖然各界對晶片法案的補助看法有別，但這也是美國國會與白宮曾展現對台灣半導體合作的肯定。總體來說，在美中關係衰退，中國經濟巨幅下滑的時刻，台灣一定要把握先機，針對台美的合作上，要提出更多協作需求，台美關係強勁對中國才有足夠嚇阻，台海和平才能繼續走下去！

（作者為立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法