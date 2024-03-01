民主之盾》深化國際鏈結，需要社會更多努力

兩岸關係仍是台灣最大的國家安全威脅來源。面對台灣在國際上展現出來的活力，北京不斷用一中原則，台灣問題是內政問題來要求國際社會拒絕台灣。礙於國際政治的現實，我們確實在邦交國數量或是一些國際組織上不容易有所突破，但透過民間的努力來拓展台灣與全球民主國家的關係，也顯得更加重要。

沈有忠／東海大學政治系教授

2024的上半年，台灣因應大選結果，在立法院、在總統府與行政院，都即將進入新的權力重組階段。立法院因為二月就開議，新的國會已經開始運作。眾所關注的立法院院長選舉，以及後續各委員會召委選舉，甚至與立法院相關的半官方機構例如民主基金會等，都率先出現了權力重組的過程。儘管台灣將在520之後會有新的府院會關係，但過去八年以來，在小英總統以及國人共同努力下，台灣所建立的國際鏈結，不能因為權力重組而中斷，更應該讓台灣與國際社會的接軌在520之後以既有的基礎繼續深化成為2.0版。而這個工作不只官方需要努力，也需要民間一起來推動。

在過去數年來，國際局勢歷經重大變化，台灣不僅國際能見度大幅提高，更證實了台灣對世界具有積極的貢獻。諸如公衛議題、建構高科技產業的產業鏈（例如半導體、人工智慧、資訊科技等）、甚至民主與人權的進步等，也成為民主國家面對疫情與外部威脅，仍能持續成長的典範。在這個過程中，破除了邦交國數量的迷思，台灣與國際社會的鏈結不因邦交國減少而緊縮，反而和更多非邦交國建立了更務實的合作模式。藉由我們在第一島鏈佔有關鍵的戰略地位、半導體產業的優勢、對自由民主的堅持，台灣不斷的建立在國際上的主體性，讓台灣成為民主陣營中不可或缺的台灣。

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台灣在第一島鏈佔有關鍵的戰略地位、半導體產業的優勢、對自由民主的堅持，不斷的建立在國際上的主體性，讓台灣成為民主陣營中不可或缺的台灣。圖為《晶片戰爭》作者克里斯·米勒訪台資料照。（REUTERS）

選後的當下，新政府正在籌組，府院會關係也將出現新的局面。國際社會或許關注台灣在520之後的權力變化，但我們此時應從民間、從社會展現出台灣將繼續肩負國際責任、繼續努力與全球民主國家深化鏈結的決心。因為不管選舉結果如何變化、新政府與新的府院會關係會如何發展，民間的活力以及來自社會的力量都將是延續性的。因此，現階段或許在高層政治上因為權力重組而存在一些對未來的不確定性，但民間與社會更應適時的展現出接軌國際的能量，建立更多從民間讓台灣走入國際的機會，藉由更多民間的交流來延續和深化台灣在國際社會上的地位。 過往透過各種正式或非正式的外交管道，或是國會外交、人權外交等方式，台灣已經站穩在國際上被重視的腳步。後續再藉由社會與民間的力量，可以更綿密、更多元、更隨時的與他國社會建立由下而上的友好關係。舉例來說，台日之間的緊密關係就是以民間為基礎的。再以美國為例，也有許多僑民和團體，例如Hello Taiwan，一直進行從民間推廣台灣的活動，不只和美國的國會議員深化關係，更是走入美國的社區，讓台灣的民主活力和良善的價值，慢慢在美國建立品牌，也無形中成為保護台灣的民主之盾。

當前，兩岸關係仍是台灣最大的國家安全威脅來源。面對台灣在國際上展現出來的活力，北京不斷用一中原則，台灣問題是內政問題來要求國際社會拒絕台灣。礙於國際政治的現實，我們確實在邦交國數量或是一些國際組織上不容易有所突破，但透過民間的努力來拓展台灣與全球民主國家的關係，也顯得更加重要。民間的交流不受政治上的一中原則或各國主張的一中政策所限制，更是可以讓台灣的外交更加靈活並且永續發展的策略。

選舉會帶來政治權力的變化，美國也即將在11月舉行總統大選。無論結果如何，只要台灣和美國建立深厚的民間情誼，台美關係就不會有巨大轉變的風險。民間的聲音和力量，有能力影響政府決策。在台灣選後權力重組的當下，美國逐漸進入大選的熱戰，透過民間來推動外交工作，在社會上建立更深厚的外交實力，讓台灣與國際鏈結升級成更全面的2.0版，是國人和政府都應該支持的方向。

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