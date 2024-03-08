自由開講》北斗遠東戲院轉型台灣版肉圓共和國

陳永昌

擁有七十年歷史的彰化縣定古蹟北斗鎮遠東戲院，日昨終於搭設圍籬，準備展開修復整建工程。身為北漂遊子，筆者建議整修後遠東戲院可以轉型為台灣版「肉圓共和國」，為故鄉小鎮創生注入新活水。

一九五六年完工啟用的北斗遠東戲院，地處昔日「一府，二鹿，三艋舺，四北斗」沒落老鎮市中心，前身是地方聞人許丁綿故居「梅亭」。一八九五年五月底，日本明治天皇皇叔北白川宮能久親王率領征台部隊登陸，一路由北往南，途經北斗時據聞曾經借宿過，後來皇民化運動興起後，改為「御遺跡地」公園，豎立「北白川宮能久親王御舍營之址」紀念碑。戰後由鎮公所和民間合資興建戲院，成為附近鄉鎮重要娛樂休閒據點，經營困難歇業後，荒廢已近卅年之久。

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擁有七十年歷史的彰化縣定古蹟北斗鎮遠東戲院，日昨終於搭設圍籬，準備展開修復整建工程。（搶救北斗遠東戲院文化運動提供）

根據統計，七○年代全台灣大大小小戲院多達八百多間，北斗就佔了其中兩家。電影娛樂沒落後，承載著歡笑與淚水的各地舊戲院陸續被拆除，遠東戲院成為整個南彰化唯一倖存的老戲院。只是卡在原始股東產權與攤商佔用等重重難題，地方人士殷切期盼的重整活化始終原地踏步。

百餘年前以地瓜粉攪水包成元寶形狀賑濟水患災民，從此催生風靡全台的庶民美食肉圓，原始發源地正是北斗。遠東戲院好不容易跨出重建整修第一步，藉由小小一顆肉圓帶動地方創生復興，創造就業人口，促進人口回流，將是小鎮數十年來難得的翻轉機會。

以美食一條街帶動觀光產值的最佳範例莫過於日本北海道JR札幌站旁ESTA百貨十樓「拉麵共和國」。洋溢著濃濃昭和風情的復古空間裡裡，隨時都有八家超人氣拉麵名店可供挑選，不知道要吃哪一家的外地人，完全可以放心在此滿足不同需求，而各有特色店家一字排開相互良性競爭，共存共榮也有助於提升庶民飲食文化整體形象，每年都吸引超過百萬人次朝聖品嚐。

仿效札幌「拉麵共和國」，修復後遠東戲院如果轉型成為台灣版「肉圓共和國」，吸引在地肉圓攤商名店集體進駐，再搭配上鄰近的田尾公路花園連成一線，「肉圓故鄉」加上「花的故鄉」，一定能夠成為彰化觀光新亮點，重現老鎮光華。

（作者從商，原籍彰化北斗）

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